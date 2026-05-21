Här säger alla brandmän upp sig – får giftrök på kläderna

Det är över tio år sedan som deltidsbrandmännen i Skinnskatteberg i norra Västmanland började tycka att stationen slutat fungera som modern arbetsplats. Det är mycket trångt och en av portarna har till och med behövt byggas om för att få plats med fordonen.

Risk för giftiga ämnen

Men värst enligt Erik Berglund är att använda larmställ förvaras i samma omklädningsrum som brandmännens privata kläder. Arbetskläder som brandmän har använt ute vid släckning innehåller en rad giftiga partiklar som kan vara cancerframkallande. Det har varit känt länge och brandmän över hela Sverige använder därför en metod där kontaminerade kläder tas om hand redan på släckplatsen, men så fungerar det alltså inte i Skinnskatteberg.

– Jag tycker det här är det värsta. Vad är det vi utsätter oss själva och våra anhöriga för? säger Erik Berglund.

Vill inte sluta

En ny brandstation har varit på gång länge, men det senaste var att beslutet skulle återremitteras. Då fick Erik och de andra brandmännen nog och valde alltså att säga upp sig.

– Men vi vill egentligen inte sluta, vi vill ge politikerna en chans.

Därför sker uppsägningen först i höst och med tre månaders uppsägningstid skulle de i så fall sluta i december.

SD: ”Gisslan”

Jonny Emtin, som är sverigedemokrat och ordförande för kommunstyrelsen i Skinnskatteberg, säger till Fagersta-Posten som var först med att rapportera om situationen:

– Det är synd att det blir en form av gisslansituation för att få en vettig arbetsmiljö. Det är klart, just nu är det jag som är ytterst ansvarig. Men frågan är äldre än vad jag är i politiken.

”Det händer ingenting”

Sammanlagt handlar det om ett 20-tal brandmän som nu säger upp sig, men ingen är heltidsbrandman. Räddningstjänsten i Skinnskatteberg sköts, liksom på många andra mindre orter, av deltidsbrandmän, så kallad räddningstjänst i beredskap. Det innebär att brandmännen har ett helt annat heltidsarbete, men rycker in ett visst timantal samt vid utryckningar.

Hur är stämningen bland er brandmän nu?

– Det är upprört. Det är ingen som är nöjd med situationen. Men det händer ingenting och det har jag tröttnat på, säger Erik Berglund.