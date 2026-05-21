Hälften av de handelsanställda blir fattigpensionärer. Ja, du läste rätt: hälften.

Hur går det ihop när ob-ersättningen är bra och folk handlar som galningar?

En förändrad bransch

Handeln har förändrats. Från att handla traditionellt, ofta över disk har allt fler butiker infört självscanning och självutcheckning via obemannade kassor.

Kunder handlar i större utsträckning via nätet, vilket så klart även påverkat och lett till det som i folkmun kommit att kallas för butiksdöden.

Få inom handeln, endast 2 av 10 arbetar heltid.

Från att vara en bransch där många trivdes och arbetade hela yrkesliv i till att präglas av ofrivilligt deltidsarbete och på senare år även av så kallad hyvling.

Det ursäktas med just den ovan nämnda förändringen, och det är klart att sådant spelar roll.

Ingen naturlag

Betyder det att denna utveckling är oundviklig, eller rentav naturlig? Givetvis inte.

Handelns största problem är inte att folk inte handlar, utan att det har skett en utbredd förslumning av arbetsvillkoren. Förr behövde arbetsgivare uppge skäl till att inte anställa tills vidare.

Det ändrades 2007 och ledde till en explosionsartad ökning av kontrakt ibland så korta som ett endaste arbetspass.

Trots att detta var en politisk försämring genomförd av riksdagen har det efter det kostat facken att reglera detta i sina respektive kollektivavtal.

Kostat löneutrymme att reparera politisk skada

Och skrivningar i kollektivavtalet om att man minst ska vara anställd i 14 (!) dagar har kostat löneutrymme.

Avskaffandet av allmän visstidsanställning mot det aningen stramare särskild visstidsanställning kostade ju ytterligare försämringar i lagen om anställningsskydd.

På detta visar det sig att det pensionssystem som samtliga riksdagspartier styr via den så kallade pensionsgruppen inte alls levererar.

I snitt får en person som arbetat ett helt yrkesliv ut drygt hälften av sin slutlön i pension – och den siffran sjunker.

”De äldre som nu går en ovärdig ålderdom till mötes förtjänar mer”, skriver Karina Cubilla.

Arbete lönar sig inte

Och trots att det sagts många gånger förr är det värt att påminna om vad som påverkar pensionen negativt: deltidsarbete, sjukskrivningar, arbetslöshet och låg inkomst, rent allmänt.

Check, check, check för anställda i butik.

För hälften av dem du ser arbeta med att fylla på frukten i din matbutik, assistera vid inköp av ett nytt kök eller slå in varor i ett köpcenter väntar alltså ett liv i ekonomisk utsatthet på ålderns höst.

Det är människor som jobbar, även om det i många fall inte är i den utsträckning de själva vill.

För det är också värt att påminna om: många vill arbeta mer.

Och när det talas om pensioner talas det ofta om hållbarhet, kostnader och respekt.

Om hur människor blir äldre och att pensionerna kostar.

Ovärdigt

Men för alltför många som arbetar i Sverige, inte minst inom kvinnodominerade arbetaryrken, är det respektavstånd som är tänkt att finnas mellan den som arbetat och garantipensionen helt utraderat.

Och det där snacket om hållbarhet är ju bra allmänna ingångar.

Problemet är bara att det inte gäller individer utan enbart verkar spela roll när man talar om pensionssystemet.

Sett till att hälften av alla handelsanställda faktiskt blir fattiga efter ett yrkesliv kan vi konstatera att det verkligen behövs ett ordentligt politiskt samtal om just respekt.

Vad hände egentligen med att arbete skulle löna sig?

De äldre som nu går en ovärdig ålderdom till mötes förtjänar mer.

I stället fostras nu en ung generation in i att det är normalt att ha mer än ett jobb, att vara konstant anträffbar ifall det skulle dyka upp fler arbetspass och, tråkigt nog, att det inte finns någon framtid för dem inom handeln.