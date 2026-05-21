”De äldre blir insatser att hinna med – i stället för människor med behov”

Den kroniska underbemanningen av äldreomsorgen i Sverige är inte ett misstag. Det är ett medvetet val och resultatet av en politik som inte prioriterar människor.

I min hemkommun Härnösand spelar det ingen roll vilken avdelning du jobbar på i ett äldreboende.

Det spelar ingen roll om det är vårdtungt, personer med demenssjukdom eller ”vanliga äldre” som du hjälper.

Det är lika lite personal oavsett.

Vänta till efter lunch

Det visar att vårdtyngden och brukarnas behov inte styr bemanningen. Vi ska alla jobba på samma schema och ha likadana pass för då är det lättare att flytta på oss.

Vi får välja mellan att följa lagen eller låta en brukare vara utan hjälp till efter lunch, vi betalar med antingen samvetet eller hälsan.

Vi stressar mer och har högre vårdtyngd än någonsin i äldreomsorgen, samtidigt som vi aldrig varit så här få.

Matematiken är enkel: i dag bränner vi ut resurser vi inte har råd att förlora.

Kommer det en vikarie?

Är din kollega sjuk kommer vikarien inte sättas in hela passet, om man överhuvudtaget hittar en vikarie. I stället sparas en timme eller två. Allt för en budget i balans.

Budgeten ska hållas till varje pris och våra enheter får beröm när vi sparar på bekostnad av arbetsmiljö och vårdkvalitet.

Vad som inte sägs och vad som inte kan mätas är hur det påverkar personalen. Vi som faktiskt får äldreomsorgen att vara omsorg och inte förvaring. Vi börjar tidigt och slutar sent med två raster mitt i.

Raster som vi inte kan ta i rätt tid enligt arbetstidslagen, för då blir en kollega ensam innan vi har gjort klart alla insatser innan lunch.

Brukarna blir insatser vi måste hinna med i stället för människor med behov.

Budgeten går före allt

Något vi alltid får höra är hur vi ska arbeta med händerna bakom ryggen. Det ska få ta den tid det tar.

En bemanning som hela tiden slimmas och effektiviseras går inte ihop med den värdegrund arbetsgivaren säger är så viktig.

Vi har inte resurserna att leva upp till den, och den får ställa sig i kön bakom budgeten.

Efter valet i september måste regeringen och kommunpolitiken prioritera välfärden. Vi måste kräva förändring av våra beslutstagare och högljutt påverka besluten.

Vi kan inte sitta tysta

Vi ska inte sitta tysta och vänta på mer personal och högre bemanning. Vårdtyngd och behov måste styra bemanningen, inte en budget i balans.

Äldreomsorgen kan inte fortsätta finansieras av att vi springer snabbare.

Tillsammans flyttar vi berg och bygger en välfärd vi kan vara stolta över igen.

Emil Olsson undersköterska och skyddsombud, förtroendevald Kommunal och ordförande i LO-fackens S-förening, Härnösand

