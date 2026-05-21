Därför sköt influencermamman en dödsblick åt mig i kassan

Klockan är 11:53 och vi är mitt i lunchrusningen.

Nästa i kön är en mamma och hennes dotter.

Jag går på total autopilot och märker först inte att mamman bara obekymrat ser på när dottern kämpar upp varorna på bandet med exakt den effektivitet man kan förvänta sig av en 7-åring.

I samma sekund som jag ser att mamman håller en jätteliten kamera vänder hon sig mot mig: ”Vi kommer filma detta lite! Ville bara säga det!! Så hoppas det är okej att du kommer med i bild!!!”.

”Jag har väl ändå en fri vilja”

”Ville bara säga det?”

Jag har väl ändå en fri vilja. Jag svarar att nej det vill jag inte, vänligt och med ett leende.

Hela mammans ansikte förvrids i chock när hon inser att alla inte vill synas på TV.

Att inte alla är tacksamma över att få exponeras i hennes mediebrus.

Tjurigt fortsätter hon filma sin dotter men lovar att inte filma mig.

Jag ser otåligheten bakom mamman växa lika snabbt som kön och säger att det här nog inte är en bra idé just nu.

”Jo då det är lugnt, jag har clearat detta med din chef”.

Jag tror knappast att min chef godkänt att hon ska proppa upp hela kassa 2 mitt i lunchen, men det säger jag naturligtvis inte.

Drar en inre suck av lättnad

När alla varor äntligen är uppackade och det är dags att betala drar jag en inre suck av lättnad.

Men det tar inte slut där. Mamman vill betala med kort, men filma när dottern ger mig pengar så att det ser ut som att de betalar kontant.

Ja det går väl bra, men jag upprepar att jag inte vill filmas.

”Nej jag filmar bara era händer”. Tekniskt sett är väl mina händer en del av mig, men jag orkar inte tjafsa.

Sen står hon där och bara tittar på mig. Jag fattar ingenting.

Influencern behöver låna pengar

”Alltså jag behöver ju låna sedlar av dig! För vi har inga!”.

Det här är en kontantfri kassa. Jag får min kollegas uppmärksamhet i kökaoset och lånar växel av henne.

Dottern och jag fejkar kontantbetalningen medan mamman förnöjt fortsätter filma. ”TREHUNDRANITTIOÅTTA KRONOR BLEV DET GUMMAN!! VI SPRÄCKTE NÄSTAN BUDGETEN!!!”.

Mamman filmar kassaskärmen till synes omedveten om kunden bakom henne.

Skjuter mig en dödsblick

Nere vid packytan börjar mamman intervjua dottern om shoppingturen.

Bandet blir snabbt fullt på båda sidorna och jag ber henne packa med en menande nick åt kön.

Hon skjuter mig en dödsblick, packar och filmar sedan sig själv och dottern högljutt hela vägen ut ur butiken.

Jag andas ut. Jag har blivit utsatt för influencermamman.