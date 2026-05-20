Artikeln i korthet UPS har installerat AI-kameror i sina svenska budbilar med syfte att öka trafiksäkerheten.

Många förare upplever ökad stress och oro över att ständigt bli övervakade av kamerorna. En av förarna, ”Marie”, påstår att den nya tekniken leder till fler olyckor.

Facket Transport varnar för att AI-kamerorna är en del av en utveckling för att utöva kontroll över förare i detalj. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Kamerorna sitter i framrutan och riktas mot både föraren och vägen.

Tekniken loggar hur förarna kör, hur länge de tittar bort från vägen och om de äter eller dricker något i bilen.

När ett ”avvikande” beteende upptäcks får föraren en tillsägelse av en AI-röst i bilen.

Informationen som registreras skickas sedan till chefen – enligt UPS med syfte att öka trafiksäkerheten.

Anställda rasar: ”Känner sig övervakad”

Men UPS-föraren ”Marie”, som egentligen heter något annat, säger att kamerorna i stället skapat stress och oro för henne och andra anställda.

– Det känns inte okej. Det är ett stressmoment hela tiden, och man känner sig övervakad, säger hon.

Hon vill vara anonym av oro för eventuella konsekvenser för sin anställning.

Nu har ett 50-tal förare anmält AI-kamerorna till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, och kräver att myndigheten granskar om tekniken är laglig.

Enligt Marie infördes kamerorna utan någon dialog med de anställda – med argumentet att göra deras körning säkrare.

Men resultatet har blivit det motsatta, menar hon.

– I stället har vi fått mer stress och fler olyckor. Kameran börjar skrika för allt möjligt – att jag inte håller distans till bilen framför eller när jag tittar till höger och vänster i en korsning. Det blir stressande i trafiken.

AI:n sätter poäng på förarna

Varje gång som systemet reagerar på förarens beteende får föraren poäng.

– Det får många att sitta och tänka: kommer jag få konsekvenser nu? Kommer jag bli av med jobbet för det här?

Samlar man på sig för många poäng blir man klassad som en osäker förare – och då blir man kallad till ett möte med chefen, berättar Marie.

– Då får folk frågor som ‘Varför körde du så där?’ och ‘Hur tänkte du där?’. Chefen kan också sätta in en ”driver trainer” – en person som ska sitta med i bilen och kontrollerar att man kör på rätt sätt.

Facket protesterade – kamerorna infördes ändå

Även förarnas fackförbund Transport är starkt kritiska och oroar sig för att arbetsgivaren samlar in detaljerad information som kan användas emot de anställda.

Gustaf Järsberg, central ombudsman på Transport, anser att tekniken riskerar att bygga ett system för total kontroll över de anställda.

– Du blir bara en kugge i maskineriet som ständigt övervakas, säger han.

AI-tekniken utvecklas av det amerikanska bolaget Lytx och började installeras i UPS budbilar i Sverige förra året.

”Framtid där AI bedömer allt”

Transport försökte först stoppa införandet genom centrala förhandlingar med UPS, men parterna kom aldrig överens.

– De tyckte att vi ställde för jobbiga frågor och lämnade samtalen, säger Gustaf Järsberg.

Till slut sattes kamerorna in ändå.

Han säger att facket inte är emot säkerhetssystem i sig – utan att problemet främst handlar om att informationen om förarnas beteenden skickas vidare till arbetsgivaren.

– Då blir det arbetsledning på minutnivå. Vi tvingas in i en framtid där AI ska bedöma allt du gör. Det är dystopiskt.

Arbetet har sökt UPS.

Läs mer UPS ska betala flera miljoner för dålig arbetsmiljö