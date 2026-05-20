Politiker pressades – nu har Cezar 1 600 kronor mer i lön

Artikeln i korthet Cezar Pereira, förare av liggande sjuktransporter, fick en löneökning på 1 600 kronor.

Kommunal har länge kämpat för att få del av den ob-bonus som sjuksköterskorna hade. Resultatet blev att ob-bonusen slopades – och grundlönen höjdes.

En undersökning visar att lönen är avgörande för att 65 procent av undersköterskorna ska stanna kvar i yrket.

Ensam i bilen med en patient som ska till eller från en operation. Kanske från Karlstad till Göteborg. Eller Kristinehamn.

Cezar Pereira, 32, kör liggande sjuktransporter, LIST, i Region Värmland. Ett jobb där han har ansvar för hela säkerheten för patienten – och det tror han gav löneökningen på 1 600 kronor.

– Jag tror att det är på grund av ansvaret och att jag gör ett bra jobb, säger han.

Kamp för ob-bonus

Ett annat skäl kan också vara att Cezar Pereira är instruktör och har utvecklat utbildningen för HLR, hjärt- och lungräddning, inom ambulansverksamheten där LIST ingår.

Numera övas HLR utifrån olika scenarier, precis som på den vårdavdelning för hjärtpatienter där Cezar Pereira tidigare arbetade.

Där jobbade han också sida vid sida med de sjuksköterskor som hade den ob-bonus som undersköterskorna trots protester aldrig fick del av.

– Varje gång bonusen betalades ut så kände jag att jag har jobbat mer ob-tid än de som fick den. Självklart hade det varit mer rättvist om alla fått bonus, säger Cezar Pereira.

Seger för Kommunal

Kommunal har kämpat i nära tio år för att undersköterskor, skötare och annan personal i dygnet-runt-verksamheter skulle få del av ob-bonusen.

Kommunalarbetaren berättade nyligen om kampen som också pågår i Region Norrbotten.

I Värmland blev resultatet att regionen tog bort bonusen satsade på att höja grundlönen. Kommunal ser det som en seger.

– Det är en upprättelse, säger Matthias Borgler på Kommunal i Region Värmland.

Får extra löneökning

Det gav Kommunals yrken en löneökning på totalt 6 miljoner kronor och i snitt 1 200 kronor i år.

– Vi är helt övertygade om att många inte fått det här tillskottet om inte de här extra pengarna funnits, säger Matthias Borgler.

Det betyder alltså att sjukvårdspersonal i Värmland i snitt får större löneökningar än de 915 kronor som ges i avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Lönehöjningen är individuell och kan därför bli olika.

Fakta: Löneökningar 2026 Lönehöjningen för Kommunals yrken i kommuner och regioner är i snitt 915 kronor och gäller från 1 april i år. Av detta är 600 kronor en garanterad löneökning, individgaranti, som ska betalas ut senast 30 juni. Summorna gäller heltid; den som arbetar deltid får en ökning som motsvarar sysselsättningsgraden.

Vill ha högre lön i vården

För Cezar Pereira betyder det nu att han har en ny lön på 31 100 kronor. Han är nöjd med årets löneökning men tycker att lönerna i vården är för låga.

KA:s lönekoll visar att den högsta medellönen för undersköterskor i sjukvården i fjol var 32 000 kronor.

– 32 000 kronor är en bra början. Men lönen skulle kunna ligga på 35 000 – 36 000 kronor, säger Cezar Pereira.

Lön viktigaste frågan

En undersökning som gjorts för Kommunalarbetaren av Sifo (se faktaruta) visar att lönen är avgörande för att 65 procent av undersköterskorna ska vara kvar i yrket om fem år. Inom sjukvården är det 57 procent.

Cezar Pereira är beredd att byta arbete för att höja lönen – men inte till vilket pris som helst. Han värdesätter trevliga kollegor som hjälps åt högre.

Precis som i Västra Götalandsregionen är lönelyftet i Region Värmland ett resultat av Kommunal satt press på politikerna.

Så gjordes Sifo-undersökningen På uppdrag av Kommunalarbetaren har Sifo under januari 2026 intervjuat 420 yrkesverksamma undersköterskor via en digital enkät i Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.