Övertiden måste vara beordrad av arbetsgivaren för att ersättning ska gälla, och heltidslönen höjs med 903 kronor.

Tidigare har deltidsanställda fått mertidsersättning, alltså en lägre ersättning för extra timmar upp till heltid. I det nya avtalet ska de ha övertidsersättning och det ger mer pengar till den anställde.

— Men det krävs att övertiden är beordrad av arbetsgivaren. Det är precis samma regelverk som för heltidsanställda. De kan inte heller själva bestämma när de ska jobba övertid, säger Ewa Edström, avtalsansvarig för Fastighets största kollektivavtal för städare, serviceentreprenadavtalet.

Vad betyder beordrad övertid?

Beordrad övertid betyder att chefen bestämt att du ska jobba extra. Ewa Edström framhåller att det därför är viktigt att inte bara tacka ja till extra timmar för att vara snäll om arbetsgivaren ber om det.

— Fråga om det är beordrad övertid. Svarar arbetsgivaren nej säger man ”då får du beordra mig”. Annars räknas det inte som övertid, säger hon.

Så här mycket ska du ha för övertid

Från 1 juni ligger övertidsersättningen enligt serviceentreprenadavtalet på 73,63 kronor på vardagar och 91,39 kronor under söndag och helgdagstid. Det ger alltså betydligt mer pengar än den tidigare mertidserättningen på 11 kronor. Samtidigt höjs heltidslönen i avtalet med 903 kronor i månaden. För deltidsanställda räknas höjningen utifrån sysselsättningsgrad.

Kravet om lika övertidsersättning för deltidsanställda drevs gemensamt av LO-förbunden i förra avtalsrörelsen. EU-domstolen har också slagit fast att deltidsanställda inte får ges sämre ersättning än heltidsanställda när de jobbar övertid.

Kommunal anklagar arbetsgivarna för fusk

Men fackförbundet Kommunal anklagar arbetsgivarna för att leta sätt att slippa betala ut övertidsersättning till deltidare trots den överenskommelse som finns.

Enligt Kommunalarbetaren har arbetsgivare börjat erbjuda dubbla anställningar. När det uppstår behov av att täcka extra timmar får den anställde ett nytt kontrakt för den tiden, istället för övertidsersättning på sitt vanliga kontrakt.

Det har Fastighets inte sett ännu.

— Men det ska man inte heller acceptera, att få ett tillfälligt anställningsavtal på några timmar i stället för övertidsersättning, säger Ewa Edström.

Det här gäller från 1 juni Deltidsanställda städare får övertidsersättning för beordrad arbetstid utöver schemat. Övertiden måste vara beordrad av arbetsgivaren. Den extra ersättningen är 76,63 på vardagar- På söndagar och helger 91,39 kronor. Heltidslönen höjs med 903 kronor i månaden. Läs mer

Kollektivavtalet för serviceentreprenad Kollektivavtalet för serviceentreprenad gäller för städare på entreprenadföretag anslutna till Almega. Kollektivavtalet är Fastighets största och är gemensamt med Seko. Läs mer