Sedan 1990-talet har Sverige plågats av hög arbetslöshet.

Förutom det ekonomiska slöseriet att varje år kasta bort flera hundra miljoner arbetstimmar leder arbetslösheten till sociala problem så som psykisk ohälsa, kriminalitet och segregation.

Jakob Segerlinds bok Den onödiga arbetslösheten visar hur meningslöst allt det här är.

Hög arbetslöshet sägs vara priset vi måste betala för låg inflation, men ingenting tyder på att det faktiskt stämmer.

I USA har nationalekonomer för länge sedan övergett idén om att det behövs en reservarmé av arbetslösa för att hålla priserna nere. Den motbevisades empiriskt på 1990-talet, och återigen efter finanskrisen 2008.

För amerikanska nationalekonomer och politiker är det numera självklart att en expansiv finans- och penningpolitik kan sänka arbetslösheten utan att äventyra prisstabiliteten.

Det finns ingen ”jämviktsarbetslöshet” som sätter gränsen för hur många som kan jobba innan inflationen tar fart.

Den inflation som USA upplevde under 2020-talet berodde i huvudsak på pandemin, inte på att arbetslösheten var för låg – och den försvann också utan att arbetslösheten behövde stiga.

Skruvade 90-talsdogmer

I Sverige lever gamla föreställningar kvar.

Hypoteser från 1990-talet har stelnat till dogmer som de flesta inom den ekonomisk-politiska debatten accepterar, till och med delar av fackföreningsrörelsen.

Detta trots att det finns svenska exempel, särskilt i Norrland, där hög efterfrågan har sänkt arbetslösheten till tre procent utan att sätta igång någon löne-prisspiral.

Jakob Segerlinds bok tillför något som den svenska debatten i sanning behöver: ett utifrån-perspektiv. Intervjuer med amerikanska nationalekonomer visar att vår självbild som ett väldigt progressivt land bara stämmer när det gäller mikroekonomiska frågor, inte makroekonomiska.

Vi söker svaren på den höga arbetslösheten i arbetsmarknadspolitiken, inte i finanspolitiken.

Vi ligger med huvudet i strandkanten och studerar tidvattnets rörelser utan att fundera över om de påverkas av himlakropparnas dragningskraft ovanför oss.

Regler för att hindra politiken

När arbetslösheten definieras som ett mikroekonomiskt problem hamnar fokus på de arbetslösas bristande ”humankapital”.

Högerns lösning är att sänka lönerna, för att matcha de arbetslösas låga produktivitet. Socialdemokraterna vill i stället höja deras produktivitet genom utbildning.

Det senare förslaget är mer sympatiskt, men båda är fortfarande två sidor av samma mynt. Ingen utbildning i världen kan bota arbetslösheten om det finns för få lediga jobb.

Jakob Segerlinds bok hjälper oss att skifta fokus till vad som verkligen spelar roll: den makroekonomiska politiken.

Men som han skriver är denna omgärdad av en mängd regler och konventioner, som har utformats just för att hindra en aktiv politik.

På ena sidan vaktar det finanspolitiska ramverket, på andra sidan Riksbankens självständighet och enögda fokus på prisstabilitet.

I bakgrunden lurar nationalekonomernas pessimistiska och förlegade beräkningar av den så kallade jämviktsarbetslösheten.

Massarbetslöshet ett politiskt val

Den höga arbetslösheten i Sverige har inte bara medfört ekonomiska och sociala problem, den har också fått politiken att kantra åt höger.

Sedan Socialdemokraterna övergav full sysselsättning på 1990-talet har högern kunnat vinna val på löften om att bekämpa ”utanförskapet” med hjälp av sänkta bidrag, sänkt a-kassa, sänkta ingångslöner, sänkta arbetsvillkor.

Och Sverigedemokraterna har kunnat peka ut invandrare som arbetsskygga parasiter.

Om Sverige ska lyckas med integrationen är full sysselsättning ett nödvändigt första steg.

Den här boken visar att det är möjligt.

Vi kan avskaffa den ofrivilliga arbetslösheten om vi vill. Det är ett politiskt val.

Arbetslösheten är onödig.

Texten är en redigerad version av förordet till Jakob Segerlinds bok Den onödiga arbetslösheten (Verbal/Katalys). Boken utkommer 26 maj.