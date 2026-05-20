Brevbäraren Elsa, 19, gör VM-debut i styrkelyft

För fem år sedan bjöd ett gym i Strängnäs in ungdomar att prova på styrkelyft. Men Elsa Bern vågade inte gå dit själv och tog med sig en kompis. Det blev bättre än hon hade förväntat sig. Hon beskriver det som en boost för självförtroendet.

– Jag klarade ett marklyft på 50–60 kilo. Jag var starkare än jag trodde. De sa att jag hade talang för det, och då blev det ännu roligare.

EM-silver bland medaljerna

Elsa Bern fastnade för sporten och blev snabbt medlem i idrottsklubben ASK Eskilstuna. Sedan 2021 har hon tävlat i Sverige, i nordiska mästerskap och ute i Europa.

Det har blivit många medaljer under åren. I fjol tog hon EM-silver i Malta i så kallad utrustad bänkpress (se faktaruta) i juniorklassen.

– EM är något helt annat. Det har varit ett av mina absolut största mål sedan jag började, att få vara med på ett så stort mästerskap.

Viktiga begrepp Klassiskt styrkelyft: knäböj, bänkpress och marklyft.

knäböj, bänkpress och marklyft. I utrustad bänkpress används en speciell bänk­presströja. Tröjan ger extra stöd och kontroll, vilket gör att tyngre vikter kan lyftas. Läs mer

I år har framgångarna fortsatt. Det blev SM-guld i utrustad bänkpress och en fjärdeplats i klassisk bänkpress.

Nyligen fick hon veta att hon ska tävla i sitt första VM i bänkpress, som kommer att hållas i Polen den 23-31 maj.

– Jag är superglad bara över att ha blivit uttagen. Det finns många duktiga, och det kommer att bli tufft.

På tävling har Elsa Bern lyft 125 kilo i knäböj, 77,5 i bänkpress och 137,5 i marklyft.

– När man sätter ett personbästa, drar ett riktigt tungt marklyft eller vinner en medalj känner man sig hur stark som helst, både mentalt och fysiskt.

Vad är det du gillar med sporten?

– Det är väldigt kul att man ser sina framsteg så tydligt. Om jag ökar två kilo, eller klarar ett kilo mer än för en månad sedan, vet jag att jag blivit starkare.

Snittar 20 000 steg om dagen

Normalt tränar hon tre till fyra gånger i veckan, flera timmar åt gången. Ofta direkt efter arbetspasset som brevbärare.

Hjälper det att du är brevbärare?

– Ja, man rör sig mycket, vilket jag gillar. Jag snittar runt 20 000 steg om dagen och över 100 våningsplan i trappor vissa dagar.

Tjänsten på Postnord fick hon i höstas. Hon delar ut post i Strängnäs och på landet utanför.

– Jag är ganska liten, men det är inga problem med paketen. Det är tur att jag är i god fysisk form, annars hade det kanske varit tuffare, säger Elsa Bern.

Elsa har hunnit ta flera medaljer, bland annat EM-silver i Malta och SM-guld i utrustad bänkpress.

Elsas tips: Så kommer du igång med styrke­lyft Våga börja

Det viktigaste är att testa. Gå till ett gym eller kontakta en atletklubb – där finns ofta hjälp att få med teknik.

Det viktigaste är att testa. Gå till ett gym eller kontakta en atletklubb – där finns ofta hjälp att få med teknik. Börja lätt

Starta med låg vikt. Fokusera på tekniken och öka vikten när det känns bra. Att börja för tungt kan leda till skador eller över­belastning.

Starta med låg vikt. Fokusera på tekniken och öka vikten när det känns bra. Att börja för tungt kan leda till skador eller över­belastning. Filma dina lyft

Genom att filma dig själv kan du se din teknik och upptäcka vad du behöver justera.

Genom att filma dig själv kan du se din teknik och upptäcka vad du behöver justera. Satsa på kontroll

Bra teknik är A och O. Träna med kontrollerade rörelser och prova pausövningar för bättre stabilitet.

Bra teknik är A och O. Träna med kontrollerade rörelser och prova pausövningar för bättre stabilitet. Ta hjälp

Be en tränare eller erfaren lyftare om feedback. Du kan också jämföra dina lyft med instruktionsvideor online. Läs mer