Artikeln i korthet Spökjobb, annonser för tjänster som ej är planerade att tillsättas, påverkar arbetsförmedlingens statistik och frustrerar arbetssökande.

Antalet lediga jobb kan vara färre än vad som står. Enligt en amerikansk studie leder uppemot 20 till 30 procent av alla jobbannonser aldrig till en anställning.

Platsbankens filter fångar varje månad upp cirka 1 000 jobbannonser och tar bort de som är felaktiga, men det är svårt att upptäcka alla spökjobb.

Annonsen ligger ute på Arbetsförmedlingens platsbank. 60 000 kronor i månaden som bussförare, det låter nästan för bra för att vara sant. Och kanske är det också så.

Det krävs bara en snabb sökning på företaget som annonserar tjänsten, Personalexpressen, för att se att de tidigare varit skandalomsusade för att annonsera jobb som inte finns.

Ändå finns annonsen på Platsbanken, och ingår därför i Arbetsförmedlingens statistik över hur många lediga jobb som finns i Sverige.

– Man kan få bilden att det finns flera jobb på arbetsmarknaden än vad som faktiskt finns, säger Jenny Söderholm, produktansvarig på Platsbanken.

Spökjobb och fejkjobb

Enligt Arbetsförmedlingen fanns det 137 051 lediga jobb i mars.

Siffran används ibland som ett politiskt slagträ, som när Ulf Kristersson (M) flera gånger hänvisade till antalet tjänster som gick att söka på platsbanken 2025.

Men vissa av jobben kan redan vara tillsatta. Andra används för att samla CV:n eller för att få företag att se större ut än de egentligen är.

Söker man ett sådant jobb är det inte säkert att man får något svar.

Fenomenet kallas spökjobb, och många arbetssökande vittnar om att det blivit allt vanligare.

– Ett spökjobb är ett jobb som inte finns, eller ett där arbetsgivaren egentligen inte planerar att anställa någon, säger Jenny Söderholm.

Falsk lön bryter inte mot villkoren

Hon berättar att platsbanken varje månad fångar upp ungefär 1 000 annonser som kan bryta mot reglerna. Man får till exempel inte annonsera tjänster som man inte tänkt tillsätta.

Men sådana spökjobb kan vara svåra att upptäcka enligt Jenny Söderholm.

– Det kan vara väldigt svårt för oss att kontrollera om företagen faktiskt tänkt anställa eller om man bara inte hittat rätt person.

På Platsbanken finns exempel där bussförare erbjuds 60 000 kronor i månaden eller undersköterskor 50 000 kronor – löner långt över medel.

Så känner du igen ett spökjobb Jenny Söderholm tipsar: Var vaksam på hur länge annonsen legat ute. Om annonsen varit ute i flera månader kan det vara en indikation på att arbetsgiven inte har särskilt bråttom att tillsätta tjänsten. Återkommer samma annons om och om igen? Då kan det vara ett spökjobb. Det är inte ovanligt att arbetsgivare ompublicerar sina annonser för att hamna högst upp i platsbankens sökfält – vilket inte är tillåtet. Finns det en jobbeskrivning? Fejkade jobbannonser är ofta väldigt vaga när det kommer till vad jobbet faktiskt skulle gå ut på. Hamnar du på en sparsmakad annons kan det vara ett spökjobb. Om annonsen låter för bra för att vara sann är det ofta så.

Säljigt. Ibland kan företag annonsera på platsbanken med intentionen att sälja en kurs eller något annat. Då är det sällan ett ledigt jobb som utannonseras.

Den 13 maj lade Personalexpressen upp 237 nya annonser för lediga jobb i flera olika kommuner. Företaget har tidigare hyrt ut hyrundersköteskor.

Men när Arbetet ringer för att fråga om jobben får vi inget svar. På flera av kommunerna där de lediga jobben annonserats ut känner man inte till något avtal med företaget.

Trots det bryter annonserna inte nödvändigtvis mot reglerna.

– Vi bedömer annonser och inte arbetsgivare. Bryter man mot våra annonseringsvillkor tar vi bort dem. Om en arbetsgivare fortsätter att bryta mot reglerna kan vi varna eller spärra dem, säger Jenny Söderholm.

Fick Swisha för jobbintervju

Arbetsförmedlingen har ingen statistik över hur många spökjobb som finns. Men i en amerikansk studie uppskattas att uppemot 20 till 30 procent av alla jobbannonser aldrig leder till en anställning.

Ibland kan annonser ligga uppe i rent kriminella syften, som i Borås där Beatrix ombads swisha för en arbetsintervju.

Andra gånger kan syftet vara för företag att ”ta tempen” på arbetsmarknaden, att helt enkelt kolla vilka kandidater som finns.

– Utöver frustration hos den som söker jobb, vilket man ju verkligen kan förstå, så kan sådana annonser påverka statistiken som ligger till grund för åtgärder på arbetsmarknaden, säger Jenny Söderholm.

Arbetsförmedlingen kontrollerar inte om jobben på Platsbanken faktiskt tillsätts i syfte att hitta spökjobb – eftersom det kan finnas flera skäl till att en rekrytering inte blir av.

De annonser som plockas ned är de som tydligt har brutit mot Arbetsförmedlingens regler om annonsering, och därför flaggats av en automatisk AI.

Många besvikna

– Det är viktigt och om vi inte kontinuerligt jobbar med detta kan det bli ett reellt problem. Men vi har bra processer på plats och arbetar aktivt med att minska förekomsten av felaktiga annonser, säger Jenny Söderholm.

För den som sökt ett spökjobb och fått ett nej kan förklaringen vara att ingen fick jobbet.

– Jag förstår att det kan vara jobbigt, många lägger mycket tid och kraft på att söka jobb och då känns det nog inte så bra när man inte får något svar.

Skulle ni kunna göra mer?

– Som sagt, det är väldigt svårt för oss att veta om en arbetsgivare faktiskt tänker anställa. Vi flaggar och tar ner många annonser, men det är svårt att fånga precis allt.

Personalexpressens annonser lades ut den 13 maj och togs sedan bort från platsbanken den 18 maj.