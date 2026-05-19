De flesta har fått det orange kuvertet i brevlådorna. Hos majoriteten väcker det oro. Många orkar inte öppna kuvertet, för att man vet att det inte är någon rolig läsning.

Andra stålsätter sig och inser, efter en titt på siffrorna, att det är många år kvar att jobba.

Höjd pensionsålder – igen

Pensionsåldern höjdes i år, igen. Samtidigt är det många som tvingas gå i pension i förtid för att kroppen inte orkar. Konsekvensen blir lägre pension och sämre ekonomi resten av livet.

Det är orimligt. Ett arbetsliv ska inte behöva vara ett halvt sekel. Den som har arbetat i 40 år ska ha rätt till full pension.

Det gäller särskilt elektriker och andra med fysiskt krävande arbeten.

Medlemmarna i Elektrikerna drabbas hårt när pensionsåldern höjs. De vittnar om en oro för att orka hela vägen.

För elektriker är den faktiska genomsnittliga pensionsåldern runt 62 år. Orsaken är inte att man vill sluta tidigt, utan att man inte orkar längre. Förslitningsskador är vanliga.

Elektriker arbetar ofta i tak från stege och plattform och de kroppsdelar som slits mest är axlar, knän och rygg.

Arbetare börjar jobba tidigare

I en färsk medlemsundersökning från Elektrikerförbundet svarar 8 av 10 att de önskar att de hade möjlighet att gå i pension före 64 års ålder.

Det är inte svårt att förstå. Många börjar arbeta direkt efter studenten och vid 64 års ålder har de redan jobbat i 45 år.

Samtidigt börjar många tjänstemän arbeta först när de närmar sig 30 år. Tjänstemän och arbetare förväntas arbeta till samma pensionsålder, trots att arbetare generellt sett kommer ut i arbetslivet betydligt tidigare. Det ökar ojämlikheten mellan yrken.

Trots detta fortsätter pensionsåldern att höjas. Uppgörelsen görs i den så kallade pensionsgruppen, som består av politiker från alla riksdagspartier. De beslutar om förändringar i det allmänna pensionssystemet.

Gruppen har kopplat pensionsåldern till medellivslängden. Logiken är enkel. Vi lever längre och ska därför arbeta längre.

Tjänstemän lever längre – och skillnaden ökar

Men verkligheten är mer komplicerad. Att vi lever längre betyder inte att kroppen håller längre.

Skillnaderna mellan yrken är dessutom stora. Den som har ett fysiskt tungt arbete kan sällan arbeta lika länge som den som har ett stillasittande jobb.

Den bistra sanningen är också att arbetare dör tidigare än tjänstemän – och skillnaderna i livslängd mellan olika grupper har ökat över tid.

Därför är det varken rättvist eller realistiskt att pensionsåldern ska fortsätta höjas och följa snittet i befolkningen.

Pensionsgruppen har ingen förankring i verkligheten. De har ingen aning om hur vardagen för en elektriker ser ut. Vi och många andra kan konstatera att pensionsgruppen inte fungerar som tänkt.

Unga har tappat tron på pensionssystemet och förslagen från gruppen missgynnar arbetare.

Lösningen: Full pension efter 40 år

Riksdagspartierna måste sluta gömma sig bakom gruppen. Förmår pensionsgruppen inte leverera ett pensionssystem som fungerar kan den lika gärna läggas ner.

Det finns också en annan dimension: När äldre tvingas arbeta längre stängs dörren för unga.

Arbetslösheten bland unga är hög. Samtidigt pressas människor med utslitna kroppar att fortsätta arbeta. Det är varken effektivt eller rättvist.

Lösningen är tydlig. Antalet arbetade år måste väga tungt. Den som har arbetat i 40 år ska ha rätt till full pension. Det skulle göra systemet mer rättvist mellan yrken.

Det skulle minska risken för fattigdom bland dem som slitit ut kroppen. Det skulle också stärka tilltron till pensionssystemet.

Efter ett långt arbetsliv där man bidragit till samhället förtjänar alla en värdig pension som man också orkar njuta av.

Vi kräver konkreta vallöften om sänkt pensionsålder. Vem kan leverera?

Urban Pettersson Förbundsordförande för Svenska Elektrikerförbundet Petronella Larsson Elektriker och S-kandidat till regionfullmäktige i Halland