Moderatministern tycker att fler fattiga barn ”skapar möjligheter”

Det spelar faktiskt roll hur jackan ser ut.

Inte märket, men längden och materialet. Skorna också. De får gärna vara second hand, men formen får inte vara fel.

Det kanske framstår som fåfänga. Men för en tonåring utan pengar kan det snarare handla om att inte bli avslöjad som fattig.

I ett inslag från Sveriges Radio varnas det för att barn riskerar att börja stjäla när familjer får det sämre ekonomiskt. Något som riskerar att hända nu när regeringen ser till att bidragstaket införs. Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) viftar bestämt bort att det finns några risker med bidragstaket – alltså förslaget om att ett hushålls samlade bidrag inte ska kunna överstiga 80 procent av inkomsten från ett arbete med cirka 22 000 kronor i lön.

Tvärtom öppnar det ”möjligheter”, menar hon.

Ursäkta, men möjligheter för vem?

I Danmark gjorde man precis det, alltså införde ett bidragstak för vissa hushåll. Som ett brev på posten ökade ungdomskriminaliteten i de grupper som drabbades.

Vill inte skämmas

Samtalet om barnfattigdom handlar ofta om just mat och hyra. Men barns liv påverkas massor av deras relation till varandra. Kurrande magar är också en del av det. Men också om rörelseutrymme och om att få passa in.

Att slippa skämmas.

Omkring en till två elever per högstadieklass lever med låg ekonomisk standard enligt SCB. Med Rädda Barnens mått är det tre eller fyra.

De flesta barn som växer upp utan överflöd begår naturligtvis inte brott.

Men det är tungt att alltid behöva avstå. Att inte kunna följa med när bästisarna äter pizza eller ska gå på tivoli. Att bli arg när skosulan släpper eftersom det är skola i morgon och man vet att det inte bara är att be om ett nytt par.

Då är det inte svårt att förstå dragningskraften till andra sammanhang som erbjuder allt det som saknas. Pengar, status och gemenskap.

Hemmingssons monster

Sambandet mellan ekonomisk utsatthet och ökad risk för kriminalitet är sedan länge känt av både myndigheter och forskare. Barn som växer upp i ekonomisk utsatthet deltar mer sällan i fritidsaktiviteter, har i genomsnitt sämre skolresultat och lider oftare av psykisk ohälsa. Det är samma faktorer som gång på gång pekas ut som riskfaktorer för att hamna i kriminalitet.

Det är inte konstigt att Maria Hemström Hemmingsson, som utredde bidragstaket åt regeringen, själv oroades för monstret hon tog fram. Förslaget kan nämligen bryta mot lagen

– Det är teoretiskt fullt möjligt att utforma ett sådant här förslag, men modellen har väldigt stora effekter, framför allt för barnfamiljer, och den är i förlängningen inte förenlig med barnkonventionen, säger sa hon när utredningen presenterades.

Hemström Hemmingsson varnade dessutom för att stora barnfamiljer, som skulle få sitt bistånd halverat, kan få svårt att ens klara det mest grundläggande – mat på bordet, tak över huvudet och kläder till barnen. Dessutom ökar risken för segregation och kriminalitet.

Där har vi ministerns “möjligheter”.

Gängen jublar

Aftonbladet rapporterade så sent som i går om att flickor rekryteras in i gängkriminalitet med naglar, fransar och märkeskläder.

Ett sänkt bidragstak kommer i första hand att slå på just de barnen som redan ligger i riskzon att bli utnyttjade. De som är trötta på att leta ursäkter för att inte följa med kompisarna ut och käka pizza. Eller vill hitta sätt att slippa känna sig ensamma och utanför.

Jackan spelar faktiskt en stor roll och kan mycket väl bli det som används till att locka barn till kriminalitet när regeringen gör redan fattiga barn ännu fattigare.