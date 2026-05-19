Artikeln i korthet Antalet vräkningar har ökat med nära 60 procent sedan 2020, och allt fler barn berörs.

Mikael Freij arbetar på KBAB i Karlstad med att förebygga vräkningar genom att samarbeta med socialtjänsten.

Kronoparken i Karlstad är ett socioekonomiskt utsatt område med många hushåll som kämpar med ekonomiska svårigheter. Ofta syns inte dessa problem på ytan.

Kvinnan satt ensam med sin tvååring i en mörk lägenhet när bovärden Mikael Freij knackade på.

Familjen hade varken betalat hyran eller elen, nu var risken stor att de skulle vräkas.

Kvinnan kunde varken ladda mobilen eller värma mat till barnet. Mannen hade stuckit från familjen.

Hon hade ingen hon kunde vända sig till för att få hjälp.

”Känslorna gör mig mer handlingskraftig”

På det kommunala bostadsbolaget KBAB i Karlstad jobbar bovärden Mikael Freij med att förebygga vräkningar. Det var en granne till kvinnan som larmade om hennes situation.

Mikael Freij minns ilskan när han insåg att de hade lämnats i den strömlösa lägenheten i flera dagar.

– Mötet blev väldigt starkt eftersom jag själv hade småbarn hemma. Men känslorna gör mig mer handlingskraftig.

Mikael Freij gjorde en orosanmälan till socialtjänsten, som erbjöd dem ett annat boende.

Syns inte utanpå hur mycket pengar någon har

Han jobbar i Kronoparken, ett av Karlstads mest socioekonomiskt utsatta bostadsområden, som blivit rikskänt för droghandel och gängkriminalitet.

Polisen har vänt den negativa trenden. Men Kronoparken har en högre andel hushåll som brottas med boendeekonomin och trångboddhet än andra områden, enligt Länsstyrelsen i Värmland.

Innan riksdagsvalet 2022 var medianinkomsten för ett av valdistrikten i området drygt 9 000 kronor enligt SCB:s siffror som presenterades i SVT.

Förut slets Mikael Freij mellan att göra en reparation och oro för någons mående. Nu vet han att måendedelen är hans.

Mikael Freij ser klassamhället där bland husen, men har lärt sig att det inte syns hur mycket pengar någon har. Den mest uppklädda med kostym kan ha de största skulderna.

– Men de som bor i en tvåa med sex barn gör inte det frivilligt. Om de bara hade haft ett val skulle de ha bott större.

Elva vräkningar under 2025

Hos Kronofogden har vräkningarna ökat med nästan 60 procent sedan 2020. Hushållen har ökade levnadskostnader och små marginaler.

Obetalda hyror är vanligaste orsaken till att hyreskontrakt sägs upp, visar en rapport från Sveriges Allmännytta.

KBAB ser en minskande trend, men elva vräkningar gjordes i bolagets lägenheter 2025.

Fler barn berörs av vräkningar Vräkningarna har ökat med nära 60 procent sedan 2020, visar Kronofogdens statistik. Under 2025 genomförde Kronofogden totalt 3 330 vräkningar. Det är nästan nio procent fler än under 2024. Knappt hälften av ansökningar om vräkningar går hela vägen till verkställd avhysning (vräkning). Antalet barn som berörs har också ökat. Sammanlagt berördes 824 barn av vräkningar under 2025. 433 av dem var skrivna på adressen där vräkningen gjordes. 391 barn bodde inte där, men hade en förälder som vräktes. Källa: Kronofogden Läs mer

Kan uppleva att livet är slut

Mikael Freijs uppgift är att byta ut låset. Samtidigt försöker han bidra till lugnare stämning. Han upplever att det blir det när flera är med. Hyresgästen kanske känner igen honom.

– Men det kan vara jobbigt att se någon jag känner professionellt hamna så snett att det inte löser sig. Då kan det vara bättre att låta en kollega ta just det uppdraget.

En hyresgäst som vräks kan uppleva att livet är slut. Mikael Freij var med när en hyresgäst blev så förtvivlad att hen försökte ta livet av sig.

– Då stod vi där med Kronofogden. Personen klarade sig, men det var väldigt dramatiskt.

Bovärden Mikael Freij känner sina hyresgäster sedan många år och är uppmärksam på när någon beter sig annorlunda, till exempel plötsligt slutar betala hyran.

Varningsklocka när någon beter sig annorlunda

KBAB lägger stora resurser på att förebygga vräkningar. Redan vid första obetalda hyran går ett meddelande till socialtjänsten om att det finns risk för uppsägning av ett hyreskontrakt.

Men hyresgästen erbjuds hjälp flera gånger innan det går så långt.

– Vi var tidiga med ambitionen att inte vräka människor innan vi försökt hjälpa dem.

Mikael Freij känner sina hyresgäster sedan länge. Att någon beter sig annorlunda är en varningsklocka.

Som när någon trots flera tillsägelser inte följer reglerna i tvättstugan. Eller när en hyresgäst plötsligt slutar betala hyran.

– Kommer vi in tidigt har vi alla möjligheter att hitta en lösning. Då har inte skulden växt sig så stor.

Bovärden Mikael Freij möter Fattigsverige på jobbet varje dag.

Bokar in hembesök

Mikael Freij kontaktar kundrelationsssamordnaren Evelina Immonen när magkänslan säger att något är fel.

De bokar in ett hembesök och pratar med hyresgästen om varför det är svårt att betala hyran. Kanske kan hyresgästen få en avbetalningsplan.

Bovärden Mikael Freij på Karlstads kommunala bostadsbolag KBAB går ofta på hembesök till hyresgäster med kundrelationssamordnaren Evelina Immonen.

KBAB:s tre kundrelationssamordnare samordnar insatser från till exempel socialtjänsten och jobbar förebyggande.

Ofta finns psykisk ohälsa med i bilden.

– Den kan yttra sig i att man slutar betala hyran, blir högljudd eller inte kan hålla rent i bostaden, säger Evelina Immonen.

– Då kan det kännas bakvänt om de säger nej till hjälp, trots att man känner att de behöver den, säger Mikael Freij.

Bostadsbolagens vanligaste åtgärder: 86 procent av bostadsbolagen jobbar vräkningsförebyggande visar en enkät från Sveriges Allmännytta. De vanligaste åtgärderna enligt den är: Erbjuda hyresgästen en avbetalningsplan

Skicka ut betalningspåminnelser

Hänvisa till kommunens budget- och skuldrådgivning

Erbjuda hyresgästen byte till en annan lägenhet

Låta kommunen ta över hyreskontraktet eller skriva om det så att det bara gäller en månad i taget De flesta bostadsbolagen som svarat på enkäten har en samverkan med socialtjänsten, Kronofogden, Inkassobolag och andra hyresvärdar i sitt vräkningsförebyggande arbete. Källa: Rapporten Bästa vräkningen? Den som inte blev av, Sveriges Allmännytta Läs mer

Bovärdarna har delats i två grupper

I Kronoparken jobbar elva bovärdar med 1 200 lägenheter.

I höstas delades de upp i tre kundvärdar och sju fastighetsvärdar. Som kundvärd fokuserar Mikael Freij på hyresgästerna och störningar.

Förut slets han mellan att göra en reparation och oro för någons mående.

– Nu vet jag att måendedelen är min. Engagemanget finns hos alla bovärdarna. Men en del kan känna att de är bättre på att skruva än på att höra av sig till hyresgäster.