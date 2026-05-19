”Jag är lite förkyld, så i dag kör vi blöjbytet via teams”

Vi som arbetar med människor kan inte jobba hemifrån när vi är sjuka. Men låt oss låtsas en stund att vi kan.

”Hej barnen, nu kör vi digital samling!”

Ettåringen tuggar på iPaden.

Tvååringen lämnar mötet.

Treåringen byter sin egen blöja?

Vissa yrken kräver närvaro

Eller inom äldreomsorgen:

”Dags att duscha!” Lycka till att guida det digitalt.

”Medicinerna ligger där… ta rätt bara!”

”Behöver du hjälp på toaletten? Jag hejar på dig hemifrån.”

Låter det rimligt? Nej, precis.

Sanningen är enkel: vissa yrken går inte att utföra på distans.

Som barnskötare och undersköterska är vi beroende av fysisk närvaro. Vi arbetar nära barn som behöver trygghet, omsorg och utveckling, och äldre som behöver stöd, värdighet och säker vård.

Vårt arbete sker på golvet, i mötet, i verkligheten.

Det går inte att pausa.

Det går inte att logga ut.

Det går inte att ersätta med en skärm.

Trots det ser systemet ut så att vi straffas ekonomiskt när vi gör det enda ansvarsfulla: stannar hemma när vi är sjuka.

Det handlar om smittspridning

Karensdagen slår särskilt hårt mot oss i välfärden. Mot oss som inte har möjlighet att ”jobba lite hemifrån”.

Mot oss som möter människor varje dag och som vet vad konsekvenserna kan bli om vi går till jobbet sjuka.

I våra verksamheter handlar det inte bara om produktivitet – det handlar om smittspridning, om barns hälsa och om äldres liv.

Vi förväntas ta ansvar.

Vi förväntas skydda andra.

Men vi får betala priset själva.

Det är bakvänt.

Ska vi jobba trots sjukdom?

Ett system som ekonomiskt bestraffar den som stannar hemma sjuk riskerar att uppmuntra motsatsen – att människor går till jobbet trots sjukdom.

Det gynnar ingen. Varken barnen i förskolan, de äldre i omsorgen eller samhället i stort.

Vill vi ha en trygg och säker välfärd måste vi också skapa rimliga villkor för dem som bär upp den.

Att ta ansvar ska inte kosta pengar.

Att skydda andra ska inte innebära en ekonomisk förlust.

Därför är det dags att tänka om.

Därför är det dags att agera.

Avskaffa karensdagen.

Rahel Tzegay barnskötare och förhandlingsansvarig Kommunal sektion Gullmarsplan Stockholm

Vill du skriva en debattartikel? Hör av dig till vår debattredaktör Catarina Berglund: Mejla: catarina.berglund@ka.se

Ring: 08-725 52 53