Artikeln i korthet Malå kommun erbjuder fri bostad och bonusar för att locka vikarier till äldreomsorgen.

Kommunen planerar även att anställa ungdomar för servicejobb utan krav på vårdutbildning, för att avlasta ordinarie personal. Detta välkomnas av fackförbundet Kommunal. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Sommaren 2025 anlitade Malå, i Västerbotten, ett bemanningsföretag för att få vikarier på de särskilda boendena och i hemtjänsten. Något som blev dyrt.

Tidningen Norran har skrivit om det och har rapporterat om årets satsning.

Dessutom förekom det att semesterveckor såldes. Mot extra ersättning gick ordinarie personal in och jobbade under semesterperioden.

I år har kommunen tagit i rejält för att undvika en liknande situation.

– Vi tycker att det är ett generöst erbjudande, säger Marie Hedström, utvecklingsledare vid kommunens sociala avdelning.

Upp till 8 000 kronor extra

Den som är undersköterska och kan tänka sig en sommar i Malå kan alltså göra sig en hacka.

Fri bostad och gratis gymkort, till ett värde av 5 000 kronor, samt en bonus på 1 000 kronor per vecka – om man jobbar heltid. Som mest kan det då bli 8 000 kronor extra utöver lönen.

Sammantaget räknar Malå kommun ändå med att det blir billigare än att ta in hyrpersonal och köpa semesterveckor.

Är det värt det här pengarna?

– Ja, det tänker vi nog. Det är mycket värt att vår ordinarie personal har möjlighet att ta ut sin sommarsemester och kan umgås med nära och kära.

Kommunerna slåss om personalen

Redan i januari lade man ut den första annonsen och ett stort intresse har funnits – men en del har också hoppat av, säger Marie Hedström.

– Tyvärr är det ju så att vi är många som slåss om samma personer. Det är personer som har tackat ja till arbetet som sedan nu har meddelat att de inte kommer för de har fått jobb närmare sin hemort.

Sammanlagt behövs omkring 50 personer till de olika vikariaten.

Vill anställa EPA-ungdomar

Förutom de ekonomiska morötterna vill kommunen också kopiera grannkommunen Norsjös koncept från i fjol, då de anlitade ungdomar med EPA-traktorer för att köra ut matlådor till dem med hemtjänst.

Malå vill anställa servicepersonal utan krav på vare sig vårdutbildning eller att vara minst 18 år. Förutom utkörning av matlådor kan det till exempel handla om städning och promenader.

– Tanken är att vi ska anställa den här servicepersonalen för att avlasta de som jobbar med omvårdnad, säger Marie Hedström.

Fackförbundet Kommunals fackliga företrädare Carola Strömberg är positiv till att kommunen erbjuder ungdomar jobb på det här sättet.

– Det tycker vi verkar vara en bra grej. Att ungdomar kommer in och får se hur det fungerar i vården, säger hon.

Detta är Malå Malå ligger vid sjön Malåträsket i inlandet i norra Västerbotten.

Invånarantal: Cirka 2 990 invånare (SCB 2023)

Närmsta större städer är Skellefteå, cirka 12 mil i sydöstlig riktning och Luleå, omkring 20 mil åt nordost.

I kommunen finns skidanläggningen Tjamstanbackarna med totalt 10 nedfarter.

Ett nöjespalats från svunna tider, Malåborg, kallades en gång för inlandets största festplats. Man lockade med begivenheter såsom boxarna Ingemar Johansson och Floyd Patterson, samt dansbandet Sven-Ingvars. Läs mer