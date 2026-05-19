REPLIK. Det är mycket glädjande att samsynen inom socialdemokratins olika riktningar om vikten av ekonomisk och social jämlikhet som de viktigaste svaren på samhällsproblemen verkar öka för varje dag.

Vikten av offentliga investeringar, slut på vinster i välfärden och ett starkt samhälle med återupprättade trygghetssystem är politiska förslag som hörs från allt fler håll inom socialdemokratin.

I Arbetet kultur 12 maj skriver Payam Moula från tankesmedjan Tiden om en TAN-vänster som delar tanken om en vänsterlutad ekonomisk politik men tar en konservativ ställning i frågor om värderingar.

En strömning som lätt kan kännas igen i Socialdemokraternas kommunikation.

Moula hänvisar till en materialistisk syn på samhället och pekar på hur utsatthet för brott leder till att konservativa idéer slår rot inom arbetarklassen, samtidigt som en välutbildad medelklass inte behöver bekymra sig om sådana frågor.

Finns ingen sådan naturlag

Att det skulle finnas någon naturlag som knyter upplevelser av otrygghet till konservatism i värdefrågor verkar dock långt ifrån självklart.

Socialdemokratin har historiskt mött upplevelser av otrygghet med solidaritet, och byggt upp en stark välfärdsstat grundad i inkluderande rättigheter och en allt mer långtgående demokrati.

Att dagens utmaningar skulle kräva konservativa och auktoritära svar kan inte läsas ur en historiematerialistisk analys.

Moula lyfter också strategiska argument om att en konservativ problemformulering skulle öka antalet vänsterväljare. Inte heller det är särskilt övertygande.

Till exempel ser vänsterväljare inte alls i samma utsträckning som högerväljare invandringen som en orsak till otryggheten.

En ny rapport från institutet från framtidsstudier visar att 70 procent av högerväljare ser ett samband mellan hög invandring och mängden våld medan den siffran bland vänsterväljare är mycket, mycket lägre. Under 20 procent.

Benägenheten att vara kritisk till invandring eller att koppla ihop invandring med kriminalitet har inte heller ökat över tid.

Det är inte konservativa värderingar som styr vänsterväljare i den utsträckning Moula vill hävda utan mer progressiva tankar om ökad rättvisa, ekonomisk jämlikhet och social sammanhållning.

Splittrar arbetarklassen

S-föreningen Reformisterna har blivit Socialdemokraternas största partiförening med en framtidsinriktad ekonomisk politik för full sysselsättning, en grön omställning, investeringar i bostäder och infrastruktur och en väl fungerande offentlig välfärd.

Den har lockat tusentals nya och gamla socialdemokrater, bland dem många med facklig bakgrund.

En ny opinionsmätning från Infostat visar att S, V och MP har ungefär 60 procent av rösterna bland LO:s medlemmar varav 48 procent för S.

Det är inte en auktoritär inriktning inom migration och kriminalpolitik som når fram till dessa arbetare, utan löftena om satsning på välfärd och rättvisa genom till exempel ett avskaffat karensavdrag och höjda pensioner.

Valresultaten i Danmark och Storbritannien visar också på TAN-vänsterns problem. Den konservativa vänstern talar inte till människors hjärtan, den splittrar såväl arbetarklassen som den bredare vänstern.

I stället visar såväl Mamdamis framgångar i New York som den danska vänsterns att progressiv ekonomisk politik har nått framgångar.

Staffan Lindström är vice ordförande S-föreningen Reformisterna