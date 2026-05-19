Problem med Arbetsförmedlingens sajt

UPPDATERAD KL. 16.06. Driftstörningen inträffade efter lunchtid på tisdagen och gjorde det bland annat svårare att logga in på Mina sidor.

Anton Rosenblad på Arbetsförmedlingens presstjänt tror inte att det ska få några stora konsekvenser för inskrivna på Arbetsförmedlingen eftersom senaste datum för att lämna aktivitetsrapporter är den 14 varje månad.

Orsaken till driftstörningen var vid 16-tiden fortfarande okänd.

– Vi undersöker alla potentiella orsaker, inklusive om det kan handla om en extern attack, men det är inget vi vet, säger Anton Rosenblad.

Enligt sajten Downdetector uppstod problemen efter lunchtid då över tusen rapporter noterades.