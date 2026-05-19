UPPDATERAD DEN 20 MAJ

Problemen började redan på måndagen, efter att ett centralt system genomgått en omfattande uppdatering i helgen.

Då låg delar av a-kassornas sajter nere i ett par timmar, men gick sedan igång igen.

På tisdagsmorgonen kom strulet tillbaka.

Alla a-kassor drabbade

Den som försökte logga in för att rapportera tid eller ansöka om ersättning möttes av felmeddelanden.

– Det är självklart inte bra, det är inte så som vi vill ha det. Ett samhällsviktigt system ska rulla och gå, men med så här stora uppgraderingar kan man få vissa problem, säger Johan Ahlgren, kommunikationschef på Sveriges a-kassor.

Alla Sveriges 24 a-kassor drabbades eftersom de delar samma system.

På onsdagsförmiddagen var problemet löst och det går att logga in i systemen igen.

Riskerar att få vänta på pengar

Hur många som nu riskerar försenad ersättning på grund av strulet är fortfarande oklart.

– Om man inte hunnit rapportera in i systemet så kan man få vänta. Men vi kan inte i förväg veta hur många som rapporterat och inte, säger Johan Ahlgren.

Vanligtvis betalas a-kassan ut på torsdagar. De som hann rapportera in sina uppgifter före systemkraschen ska enligt Sveriges a-kassor få pengar som vanligt.

För att minska konsekvenserna av it-stoppet sätts en extra utbetalningsdag in på fredag.

Och om problemen fortsätter kan fler extra utbetalningar bli aktuella.

– Om det är så att det är en stor grupp människor som får vänta får vi i så fall se till att sätta in en extra utbetalningsdag till.

