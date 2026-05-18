Liberalernas Simona Mohamsson har en synnerligen speciell superhjälteförmåga som partiledare. Varje gång hon syns, oavsett sammanhang, vill man dö av sekundärskam. Hon är helt enkelt en cringe-Medusa.

Så kuslig är uncanny valley-upplevelsen av att utsättas för makthavare som så konsekvent inte verkar tro på ett enda ord hon själv säger.

Ständigt med ett förnumstigt leende på läpparna och den allt desperatare blicken hos en plugghäst som just insett att hela kommunen bestämt sig för att gå på fest i hennes villa när hon har föräldrafritt gör hon utspel efter utspel i allt mer världsfrånvända försök att bli gillad av någon alls.

Det räckte inte med en stel kram med Jimmie Åkesson efter att ha släppt in honom i nästa Tidöregering – hon skulle också nödvändigtvis se till att lika stelt gå på fotboll med ledaren för landets mesta högerriksdagsparti.

”Det är så jag är som person. Jag är en kramig person som går på fotboll och dricker bärs. Jag är också en person som tar ansvar. Det är sådan jag är”, sa partiledaren likt en rymdvarelse som försöker vara folklig på Skara sommarland.

Vill göra Sverige till skatteparadis för miljardärer

Att det är direkt plågsamt att se tycks inte bekomma landets mest världsfrånvända partiledare.

Hon ska i stället nu gå till val på det i breda folklager mycket populära beslutet att göra Sverige till ett skatteparadis för miljardärer.

Att vara miljardär innebär i dag inte nödvändigtvis att du skapar vare sig jobb eller skatteintäkter. Tvärtom. Efter en viss nivå av förmögenhet så slutar rika människor investera i annat än sitt eget ego eller det egna kapitalet.

De stora pengarna finns i att köpa, skära ned och effektivisera sönder och sedan sälja vidare fullt fungerande företag och institutioner.

Ingen, utom möjligen landets kapitalmiljardärer samt några kvarvarande nyliberaler, tycker alltså att det låter som en bra idé att slita upp klyftan mellan rik och fattig i landet än mer.

Mohamsson däremot. Hon tycker det är konstigt att ”vara arg för att någon annan lyckas.”

Javisst, hon anklagade sina kritiker för att vara avundsjuka. Simona Mohamsson är nämligen en perfekt avatar för sitt partis mående.

Och väljarkårens svar på utspelsfesten är därefter: ett fortsatt ”tack, men nej tack”.

L har stått still i opinionen

Liberalerna har, förutom i en mycket udda undersökning gjord av friskoleföretagaren Peje Emilssons opinionsinstitut Demoskop kort efter Jimmie-kramandet, stått still i opinionsmätningarna.

Ordentligt parkerade två procentenheter under riksdagsspärren.

Det ser helt enkelt ut som att Simona Mohamsson och de näringslivsintressen som satt henne på Liberalernas tron till sist lyckat köra sitt Janne Långben-husvagn till parti utför stupet.

Det enda hon lyckats med är att slutligen skrämma bort Birgitta Ohlsson från partiet och ge Jimmie Åkesson nycklarna till regeringskansliet.

Det är en palliativ process som pågått länge. Under tidigare partisekreteraren Johan Jakobsson och hans partiledare Lars Leijonborg slets själen ur den redan döende partikroppen.

Socialliberalerna skulle bort. Marknadslobbyisterna skulle in.

Cykelhjälmarna skulle ersättas av batonger. Liberala värden med språktester.

Pinsamt skådespel

Det är ett trettio år långt väldigt pinsamt skådespel där ett parti försökt att, inför lite väl öppen ridå, exorcera sin egen själ och ersätta den med friskolekapital.

En olidligt pinsam show av metaforiska spyor, ideologiska ryggrader som roterar i 360 grader och någon som vrålar ”fuck me Torgny Segerstedt”.

Under tiden blev både Jakobsson och Leijonborg politiska hyrsvärd för lobbyindustrin men hade fortsatt inflytande över sitt gamla parti.

Någonstans på vägen kunde partiet nog inte ens svara själva på vad som egentligen var längre liberalt med dem längre. Så då bytte de namn till just det.

Liberalernas förvirrade självdestruktiva resa har pågått större delen av mitt liv och varit direkt obehaglig att tvingas se.

Ingen, absolut ingen, utom partiets medlemmar kan sörja att den äntligen går mot sitt slut.

Jan Guillou: ”Man skålar inte i brännvin”

Det är ju verkligen inte varje valår man får fira att ett parti åker ur riksdagen.

Sådana här chanser kommer bara enstaka gånger i en livstid och då får det inte bli fel. Vad är etikettsreglerna för en sådan här historisk stund? Hur gör man ens på valnatten när ett resultat gör en så jäkla glad som detta?

Vi behöver reda ut det.

Så jag ringde gentlemannen Jan Guillou och frågade vad man ska ha i glasen när skålar ska utbringas. Han svarade direkt.

– Ja, till att börja så skålar man ju inte i brännvin.

Nej. Nej.

– Det mest festliga att skåla i för någonting man gläds åt är alltid champagne.

Och vilka märken skulle du rekommendera då? Vad ska man satsa på om man har en begränsad budget till exempel?

– Det spelar ingen roll. Ta den billigaste. Det enda som är viktigt är att det är champagne.

”Du kan tänka utvecklingen från ettan till tian”

Är det något annat man behöver tänka på där? Det är ändå ett ganska exceptionellt firande.

– Nej. Ehm… Nej. Jag kan inte se någon annan festdryck som skulle passa till ett så pass traditionellt ärende. Med sin historiska bakgrund etcetera.

– Nej, det är champagne som gäller alltså.

Bör man dricka måttligt i det här fallet eller är det värt att slå på stort?

– Ja, alltså ju mera champagne man dricker när man firar, desto gladare är man. Och det går då från en liten avmätt sipp, bara för att markera att man faktiskt är med på något sätt. Det är en poäng på en tiogradig glädjeskala, där sjungande internationalen med armarna om varandras skuldror på slutet en tiopoängare.

– Så kan du tänka dig utvecklingen från ettan till tian.

Tack så jättemycket Jan.

– Det var så lite. Trevlig helg.