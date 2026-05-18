Hästföretagare döms till fängelse – pojkar utnyttjades för gratisjobb

De unga killarna var mellan 15 och 18 år gamla och hade betalat pengar för att komma till Sverige.

Men någon jockeyutbildning blev det aldrig.

I stället fick de jobba – utan lön – sex dagar i veckan och omkring åtta timmar om dagen på hästgården utanför Skurup.

”Jobbade som slavar”

De mockade boxar, matade hästar och red dem.

Pojkarna har själva beskrivit det som att de ”jobbade som slavar” och knappt fick någon mat att äta.

Allt uppdagades när polisen och Arbetsmiljöverket gjorde en arbetsplatsinspektion på gården i februari 2023.

Företagaren som lockat killarna till Sverige, en 65-årig kvinna, anmäldes för misstänkt människoexploatering.

Kvinnans försvar: Jag blev lurad

Fallet togs först upp i tingsrätten, något Arbetet tidigare rapporterat.

Domstolen ansåg inte att man kunde bevisa att kvinnan gjort sig skyldig till människoexploatering.

Däremot dömdes hon för brott mot utlänningslagen eftersom pojkarna jobbat utan arbetstillstånd i Sverige. För det fick hon villkorlig dom och krävdes att betala 60 dagsböter.

Kvinnan själv nekade till brott och hävdade att killarna inte arbetat på gården utan fick den utbildning som utlovats.

Hon menar också att hon själv blivit lurad av en man som förmedlade kontakten med ungdomarna och tog emot pengar från deras familjer.

Åklagaren tyckte att kvinnan borde ha dömts för människoexploatering och överklagade därför domen.

När hovrätten nu har prövat fallet gör de samma bedömning som åklagaren – och dömer kvinnan.

Befann sig i utsatt situation

Domstolen slår fast att killarna jobbat under ”uppenbart orimliga villkor”, utan lön.

Enligt domstolen befann sig killarna också i en utsatt situation.

De var unga, långt hemifrån och kunde inte prata svenska. De hade inte råd att resa hem i förtid och var beroende av kvinnan för mat och boende.

Därför dömer hovrätten kvinnan för människoexploatering.

Får ovanligt högt fängelsestraff

Det normala straffvärdet för människoexploatering är fängelse i fyra månader, enligt en tidigare dom.

Men hovrätten menar att kvinnans brott är ”klart mer graverande” och ger henne därför ett klart högre straff – på nio månaders fängelse.

Hon ska betala drygt 200 000 kronor i skadestånd till pojkarna och förbjuds att driva företag i tre år.

”De betalade för att i Sverige få utbildning vid en akademi eller skola och reste från Mauritius till Sverige på grund av den utlovade utbildningen. Här fick de i stället arbeta i stor omfattning utan någon lön”, säger hovrättsrådet Petter Anefur i ett pressmeddelande.