Artikeln i korthet Anna förlorade sin tjänst på Energimyndigheten efter att arbetsgivaren fått information om hennes klimatengagemang.

Energimyndigheten bedömde hennes koppling till klimataktivism som ett säkerhetshot, vilket ifrågasätts av fackförbundet ST.

ST stämmer nu staten för brott mot yttrande och åsiktsfriheten och kräver 200 000 kronor i skadestånd.

En dag under en påskledighet fick Anna ett sms från en tidigare kollega på hennes arbetsgivare Energimyndigheten.

”Hur i helvete kan du jobba på Energimyndigheten!”

Bifogat i sms:et fanns skärmdumpar från hennes Facebook-sida där man kunde se hennes klimatengagemang.

Anna, som egentligen heter något annat, var bland annat aktiv i Rebellmammorna – en klimatgrupp som genomför fredliga demonstrationer för klimatet. Hon hade även delat inlägg från den mer radikala gruppen Extinction Rebellion.

”Har jag gjort något dumt?”

Även arbetsgivaren fick ta del av sms:et vilket ledde till att hennes provanställning i rollen som gassamordnare inte förlängdes. I stället blev hon av med sin säkerhetsklassning och stängdes av från sin tjänst.

– Jag blev jättechockad. Har jag gjort något fel? Har jag gjort något dumt? Men jag kunde liksom inte komma på något annat än att jag demonstrerat för den gröna omställningen. Och det är ju det vi jobbar med på Energimyndigheten, sa Anna i en intervju med Arbetet 2024.

Attackerades av minister

Eftersom Rebellmammorna uttrycker stöd för klimatgrupper som begår civil olydnad ansåg Energimyndigheten att Anna utgjorde ett säkerhetshot.

Sveriges minister för civilt försvar, Carl Oskar Bohlin (M) lyfte Annas fall i en rad inlägg på plattformen X. Historien uppmärksammades även av tidningen Fokus i en omtalad artikel.

Men att Anna skulle utgöra ett säkerhetshot håller hennes fackförbund ST inte med om. Att hävda det är att använda säkerhetsskyddslagen på ett alltför långtgående sätt, anser de.

Facket: ”Mycket svag koppling till andra klimataktiva”

Förbundet har därför valt att stämt staten för hur man hanterade hennes anställning.

”Om deltagande i helt fredliga manifestationer för klimatfrågan ska bedömas som ett potentiellt hot mot Sveriges säkerhet endast för att det finns en mycket svag och indirekt koppling till andra klimataktiva som ibland kastar färg eller blir bortburna av polisen, så kommer många statliga anställda bli både tysta och rädda. Då riskerar vi alla att förr eller senare bli betraktade som ett säkerhetshot”, säger ST:s förbundsjurist Joakim Lindqvist i ett pressmeddelande.

ST kräver 200 000 kronor i skadestånd för att ha åsidosatt Annas yttrande- och åsiktsfrihet.

Rättegången startar i dag måndag i Stockholms tingsrätt, och pågår under två dagar. Dom väntas komma någon gång under juni.

