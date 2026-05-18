Artikeln i korthet Ikea ska ta bort 850 tjänster globalt, varav 300 i Sverige.

Nedskärningarna drabbar mest tjänstemän inom Inter Ikea Group, inte butik- eller lageranställda.

Ikea fortsätter att komma med dystra besked. Idag, måndag, kom beskedet att 850 tjänster kapas runt om i världen. Enligt uppgifter till Dagens Industri finns 300 av dessa i Sverige.

Inom loppet av två månader har Ikea annonserat att totalt 2000 tjänster ska bort från företaget globalt.

I den här rundan gäller nedskärningarna anställda på Inter Ikea Group, den delen av bolaget som äger varumärket och som sysslar med produktutveckling och sortiment.

Arbetare drabbas inte

Det alltså inte butiksanställda, lagerarbetare, eller arbetare inom produktionen vars jobb det nu förhandlas om – utan främst tjänstemän i Malmö och Älmhult.

– Vi har ett litet lager som skulle kunna påverkas. Det handlar om 10-12 personer. Men om och i så fall hur de drabbas är för tidigt att säga, säger Handels pressekreterare Robert Stjernberg till Arbetet.

Även GS-facket, som har medlemmar som jobbar inom träproduktion åt Ikea, ser ut att slippa nedskärningar.

Stänger varuhus

Ikea har tidigare även meddelat att man stänger ett varuhus i Borlänge, något som inte gjorts i Sverige på över 40 år. I stället flyttar man till en mindre butik i Kupolen. Beslut påverkar omkring 230 anställda.