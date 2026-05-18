Artikeln i korthet Abbe Alwalwil, som levt i Sverige i 18 år och arbetar på ett slakteri i Kalmar, har fått avslag på sitt uppehållstillstånd trots att han uppfyller lönekraven.

Han riskerar att bli utvisad till Palestina, men saknar pass och har inget kvar där att återvända till eftersom det råder krig i regionen.

Trots stöd från kollegor och arbetsgivare känns situationen hopplös för Abbe som vill fortsätta försörja sig själv och leva sitt liv i Sverige. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

När Abbalraouf Alwalwil, eller Abbe som han kallas av alla vänner och kollegor, går genom Kalmar centrum får han stanna i tid och otid.

– Jag känner halva staden. Jag är social och gillar människor. Och jag har levt nästan halva mitt liv här, säger han.

Han kom till Sverige när han var 23 år, nu är han 42. Då flydde han Palestina eftersom hans far hade protesterat mot ockupationen av Västbanken och vid ett tillfälle kastat sten mot den israeliska militären.

– Jag själv har aldrig varit politisk. Ändå har jag problem med israeliska rättsväsendet för någonting som min numera bortgångne far gjorde i desperat frustration.

Ville komma igång och försörja sig

Han hamnade på flyktingförläggningen i småländska Blomstermåla. Handläggningen tog lång tid och Abbe ville komma i gång med en vardag och försörja sig.

Han flyttade till Kalmar, bodde i början hos nyfunna vänner och fick jobb på den lokalt anrika grekiska restaurangen Zorbas.

– Det var där jag började skaffa mig ett stort nätverk i staden, jag pratade med varenda kund.

Slaktaren Abbe ska utvisas till Jordanien.

Så småningom kunde han ordna en egen bostad, hade en stabil vardag i Kalmar och sökte sig vidare till slakteriet KLS Ugglarps.

Det är en stor arbetsplats med ungefär 500 personer som dagligen passerar in och ut genom grindarna på det stora och noggrant inhägnade området i södra utkanten av staden. Ett femtiotal är här på uppdrag av bemanningsföretag eftersom det i dagsläget är svårt att få tag på erfaren slakteripersonal.

Men Abbe är ända sedan han började här år 2013 fast anställd direkt hos KLS. Han jobbar som styckare och har lärts upp genom flera interna utbildningar. Varje dag står han längs kedjorna inne i själva produktionen, som är strängt förbjuden att besöka för utomstående på grund av hygienskäl.

Tungt jobb

Han jobbar i den avdelning som styckar grisar. De nyligen slaktade djuren kommer i stora stycken. Abbe och kollegorna skär och sågar ut exakta köttdetaljer.

Därefter rullar köttet vidare längs produktionslinjen, paketeras och hämtas vid lastkajer av stora lastbilar. Sedan fraktas det ut till matbutiker och grossister runt om i hela landet.

Det är ett tungt jobb, Abbe visar en färsk blåsa i handen. Men han älskar det.

– Jag tycker det är Kalmars bästa jobb! Sveriges bästa jobb, förresten.

”Älskar mitt jobb”

Trots den höga ljudnivån av rullande kedjor, band, stycksågar och andra verktyg brukar Abbe och kollegorna hojta och skratta tillsammans.

– Vi står där i hörlurar och gör noggrant vårt arbete, men vi har roligt under tiden. Det känns som en stor familj. Jag älskar mina kollegor, jag älskar mitt jobb och jag älskar min arbetsgivare.

Men Abbe har aldrig fått permanent uppehållstillstånd. Det har varit tillfälligt i några år i taget, den ena omgången efter den andra. Sedan har det omprövats men hittills alltid blivit förlängt – fram tills för en månad sedan. Då blev det avslag.

– Jag förstår faktiskt inte varför. Jag har fast jobb med en grundlön på drygt 35 000 kronor. Jag har bott i Sverige i 18 år, alltid skött mig och betalat skatt, aldrig begått något brott.

Han har sitt liv här. I många år ägnade han fritiden åt att fara ut på sin vattenskoter och upptäcka vikar längs både den småländska och öländska sidan av Kalmarsund, så fort vädret tillät. Men nu är även skotern såld. Och bilen samt allt husgeråd. Han har lämnat sin bostad och flyttat hem till en omtänksam kollega. När väl datumet för utresa sätts kan det behöva gå snabbt.

”Uppskattad medarbetare”

– Jag har ingenting att återvända till, jag har bott här i 18 år. Dessutom är det krig i Palestina.

Abbe har vänt sig till den lokala Livs-klubben. Där är Evangelos ”Vagge” Siutas ordförande.

– Vi gör vad vi kan, Abbe är en mycket uppskattad medarbetare av såväl kollegor som arbetsgivare. Men beslutet ligger ju dessvärre inte i våra händer.

Från en stol på fackexpeditionen beskriver Vagge Siutas en känsla av maktlöshet. Han berättar hur arbetsgivaren försöker engagera sig, att man är beredd att skicka intyg och referenser för Abbe till både Migrationsverket och ambassader.

– Vi har brist på erfarna styckare som Abbe. Här har vi en människa som jobbar jättehårt och vill göra gott för sig.

Dessutom ligger Abbes lön över kravet för att få arbetstillstånd, även efter den höjning som Tidöpartierna har klubbat och som från den 1 juni är 33 390 kronor i månaden. Abbe tjänar efter senaste revisionen 35 510 kronor.

– Jag förstår faktiskt inte vad som mer krävs för att få stanna i Sverige, säger Vagge Siutas.

Samma morgon som vi möts har Abbe fått ett brev från Migrationsdomstolen om att den överklagan han har gjort på avslaget inte kommer att omprövas. Han visar upp brevet i telefonen och ansiktet bleknar.

Abbe saknar dock pass och som läget är i Palestina är det inte lätt att ordna det. Han har varit i kontakt med ambassaden. De jobbar på ärendet, men all administration tar tid i ett krigshärjat område.

När väl passet är på plats är det tänkt att Abbe ska sätta sig på ett plan till Jordanien, det finns inga flygplatser på Västbanken. Därifrån ska han ta sig landvägen, via israeliska gränspolisen, vidare till Palestina.

– Jag är så klart rädd. Igår kom rapporter om hur en palestinsk man sköts ihjäl utanför sitt hus på väg att hämta sin bil för att köra sin gravida fru till förlossningen. Han dog på sekunden och fick aldrig bli pappa.

Svårt att sova

I vakuumtillståndet av väntan arbetar Abbe vidare på KLS. Men det är svårt att sova på nätterna. Han är medveten om att Migrationsverket vilken dag som helst kan skicka brev till arbetsgivaren om att han inte längre får jobba, eftersom han har ett utvisningsbeslut.

– Det kan bli så att min chef tvingas avsluta min anställning trots att han inte vill. Utan jobb har jag ingen inkomst.

Flera kollegor försöker trösta och hjälpa honom att hålla modet uppe.

– Jag är så rörd. Många av dem har lovat att de kommer att hjälpa mig ekonomiskt om jag står utan pengar.

Trots tacksamheten stressar tanken Abbe. Han vill inte hamna i den situationen.

– Jag har en stolthet och vill inte behöva ta emot gåvor. Jag vill försörja mig själv. Och jag vill leva.

Fotnot: Mål och Medel/ Arbetet har sökt Migrationsverket för en kommentar. Myndigheten kan dock inte uttala sig i enskilda ärenden, men Abbe har gett oss sin fullmakt för att komma runt denna sekretess. Fullmakten handläggs dock fortfarande vid denna publicering. Vi återkommer med uppdatering.

Högre lönekrav för arbetstillstånd Tidigare räckte det att lönen följde kollektivavtal eller den vanliga lönen i yrket för möjlighet att beviljas arbetstillstånd. Men lönen fick aldrig vara lägre än 13 000 kronor i månaden. Efter beslut från Tidöpartierna gäller nu hårdare regler. För att få arbetstillstånd i Sverige måste lönen ligga på en viss nivå, även i yrken där lönerna ofta är lägre som till exempel för lokalvårdare och vårdbiträden. Det innebär:

• Fram till 31 maj 2026 måste lönen vara minst 29 680 kronor i månaden.

• Från 1 juni 2026 höjs kravet till minst 33 390 kronor i månaden. Lönen måste också följa kollektivavtal eller den vanliga lönen i branschen. Regeringen har sagt att vissa yrken där det saknas personal kan få undantag.