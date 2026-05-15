När hotet om arbetslöshet och en a‑kassa som inte går att leva på används som påtryckningsmedel kan arbetsgivare pressa fram villkor som strider mot avtalet.

Så urholkas den svenska modellen – trots glasklara regler.

Arbete åt alla en viktig princip

Arbete åt alla har alltid varit den fråga jag brunnit mest för. Inte som slogan eller nostalgiskt slagord, utan som princip: att den som arbetar också ska kunna leva på sin lön och känna trygghet och frihet.

Att inte behöva stå med mössan i hand gentemot vare sig arbetsgivare eller samhälle.

Det var – och måste vara – kärnan i arbetarrörelsens löfte.

Inom vård- och omsorgssektorn har Kommunal och Vårdföretagen tecknat ett tydligt avtal: allt arbete utöver ordinarie arbetstid ska ersättas som övertid.

Avtalet ska bryta deltidsfällan och stoppa ett system där människor hålls kvar på låga kontrakt trots ett permanent arbetskraftsbehov.

Kollektivavtalet rundas

Ändå ser vi hur avtalet rundas.

Genom nya scheman, parallella anställningsformer och så kallat ”extraarbete” försöker medlemsföretag i Vårdföretagen återskapa samma ordning som avtalet var tänkt att avskaffa – billig arbetskraft och fortsatt otrygghet.

Att detta fungerar beror på en obekväm sanning som sällan sägs rakt ut: människor pressas därför att alternativet är arbetslöshet.

För många innebär arbetslöshet inte trygg omställning, utan ekonomisk otrygghet genom en låg och urholkad a‑kassa.

När valet står mellan att acceptera extra pass på arbetsgivarens villkor eller att riskera att stå utan inkomst blir maktbalansen skev.

Den som är i beroendeställning är inte fri

Den som är beroende av sina timmar ifrågasätter inte. Man säger ja – inte av fri vilja, utan av nödvändighet.

Försörjningen blir villkorad av ständig tillgänglighet.

När kollektivavtal rundas är det inte en teknikalitet. Det är ett angrepp på avtalens trovärdighet och på den svenska modellen. Avtal ska gälla – också när de kostar.

Arbete åt alla kan aldrig betyda rätten att hålla människor stand‑by.

Det måste betyda arbete som går att leva på, med ersättning enligt avtal och trygghet även när jobbet försvinner.

Utan detta reduceras rätten till arbete till en skyldighet att acceptera otrygghet.

Det är inte det samhälle jag vill ha eller den svenska modell som jag står för.

Johan Ingelskog Avtalssekreterare, Kommunal