SSAB bygger ett nytt elektriskt stålverk i Luleå, och NCC är huvudentreprenör för projektet.

I dagsläget jobbar ungefär 300 personer på bygget, men när det är fullt bemannat kommer uppemot 3 000 arbetare att finnas på plats.

26 januari uppger flera anställda hos NCC:s underentreprenörer att de känner sjukdomssymtom. Det tolkas då som influensa, men i en anmälan till Arbetsmiljöverket den 31 mars står det att man misstänker att det kan bero på exponering av kemikalier.

19 februari blir flera anställda hos en underentreprenör sjuka när de jobbat med hyttsten på bygget. Personerna har fått huvudvärk och känt sig illamående. Händelsen anmäls som ett allvarligt tillbud i slutet av mars, då man inte utesluter att det kan ha inneburit en allvarlig risk för arbetarnas hälsa.

23 februari blir ytterligare fler personer sjuka när de jobbar med hyttsten. Även de personerna uppger att de känt sig illamående och fått huvudvärk. Två personer får också svåra andningsproblem och behöver sjukhusvård. En av dem läggs in på sjukhus för bland annat kolmonoxidförgiftning och får långvariga problem med hjärtbesvär och yrsel. Även detta anmäls i slutet av mars som ett allvarligt tillbud.

9 mars anmäler SSAB till länsstyrelsen att de hittat en okänd förorening i marken under ett grävarbete. Det handlar om oljeliknande ämnen i höga halter. Arbetet stoppas på platsen och massorna läggs åt sidan i väntan på att tas bort.

20 mars skickar SSAB in en ny anmälan till länsstyrelsen efter att ha hittat “betydande mängder” avfall i marken. Det rör sig om påsar med okänt innehåll, en “fibrös tegelfärgad massa” och tjärliknande klumpar som luktar lösningsmedel. Föroreningen når ända ner till grundvattnet och prover tas för att ta reda på vad det är.

26 mars pausar SSAB arbetet på delar av området efter att de nåtts av information om mystiska sjukdomssymtom bland anställda. Man påbörjar samtidigt provtagning på mark och luft vid arbetena. Resten av bygget fortsätter som vanligt.

30 mars öppnar polisen en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott.

2 april visar prover på höga värden av svaveldioxid och kvävedioxid inuti maskiner som används på bygget. Övriga tester har inte visat på några förhöjda värden och provtagningen fortsätter.

3 april stoppas allt arbete på området, efter att ytterligare fyra anställda sökt sjukhusvård för sjukdomssymtom.

9 april genomför Arbetsmiljöverket en inspektion av byggplatsen, som följd av att en anmälan gjorts.

16 april blir ytterligare ett sjukdomsfall känt. SSAB uppger då att en person misstänks ha blivit exponerad för markföroreningar vid arbete den 17 mars på den nya pumpstationen för koksverket och drabbats av näsblod och irriterade luftvägar.

20 april , när nya mätningar av kemikalienivåer ska utföras på bygget, begär fackförbundet Seko skyddsstopp. Facket kräver att en risk- och konsekvensanalys tas fram innan arbetet kan återupptas.

21 april meddelar SSAB att tre kontorsanställda på NCC upplevt irriterade luftvägar och yrsel. Personerna har jobbat i tillfälliga kontorslokaler i närheten av byggområdet, och flyttas efter detta till en annan arbetsplats i centrala Luleå. I samband med detta konstaterar SSAB att totalt omkring 25 personer rapporterat sjukdomssymtom vid bygget.

23 april går polisen ut och söker personer som arbetat vid SSAB-bygget – för att få hjälp i deras utredning om arbetsmiljöbrott.

8 maj rapporteras om ännu en arbetare med sjukdomssymtom. En maskinförare som deltar i provtagning på området får näsblod och förs till sjukhus för kontroll. All provtagning pausas tills vidare.