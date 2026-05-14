SSAB-arbetare till sjukhus efter symtom – arbetet pausat igen
Mitt under testerna om de mystiska sjukdomsfallen gick gaslarmet – och en maskinförare med symtom fick föras till sjukhus. Allt arbete på SSAB-bygget i Luleå är nu pausat igen.
All personal samlades upp och skickades bort från området efter larmet på fredagen.
Där konstaterade företaget att gaslarmet varit falskt.
Samtidigt upptäckte en maskinförare att han blödde näsblod. Mannen hade under dagen kört en grävmaskin och deltagit i provtagningen av jorden på bygget.
Han fördes till sjukhus för kontroll, och fick lämna prover.
All testning stoppad
Under tiden som företaget väntar på svar från sjukhuset står all testverksamhet stilla, berättar SSAB:s presskontakt Martin Gidlund.
– Vi gör det som en försiktighetsåtgärd. Samtidigt visar mätdatan från testerna inte några förhöjda värden av gaser eller så, säger han.
Förutom möjliga gaser som kan ge symtom, pekar han på att även själva arbetet med testningen kan vara tuff och påverka en arbetares mående.
– De sitter i en maskin hela dagarna med fläktventilerade masker. Den miljön är såklart påfrestande, säger Martin Gidlund.
Facket: Se över maskerna
Testerna har pågått sedan mars för att försöka förstå varför omkring 25 anställda fått olika sjukdomssymtom efter arbete på SSAB-området.
Förra veckan genomfördes tester under förhållanden som skulle likna en vanlig arbetsdag. Bland annat grävde maskiner i marken samtidigt som prover togs.
De som deltagit i testerna har haft särskild skyddsutrustning som tagits fram tillsammans med facket Seko.
Enligt fackets ombudman Mats Wennberg kan den utrustningen behöva ses över nu.
– De här maskerna uppfyller de krav vi har ställt, men om det visar sig att de ändå inte är tillräckliga får man titta på om det krävs mer.
Han har samtidigt förtroende för att SSAB tar situationen på allvar.
– Absolut, och därför är det ju pausat nu. Vi ska vara så försiktiga det bara går i det här läget.
Utreder arbetsmiljöbrott
Som Arbetet tidigare rapporterat utreder polisen misstänkt arbetsmiljöbrott efter sjukdomsfallen.
Polisen har också bett allmänheten om hjälp för att förstå vad som ligger bakom symtomen.
Hittills har de tester som tagits inte gett några tydliga svar på vad som kan ligga bakom sjukdomsutbrotten.
Bara vid ett tillfälle har tester gett utslag för förhöjda värden av gaserna svaveldioxid och kvävedioxid, då inuti en maskinhytt.
Det testet anser SSAB inte förklarar de många sjukdomstillfällena, och därför fortsätter provtagningen.