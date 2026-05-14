Jobbet gick upp i rök när graviditeten nämndes – fick ett lycka till
En blomsterhandel anmäls för att ha nekat en gravid kvinna anställning i handelns café. ”Tydligt att det är graviditeten som varit avgörande.”, anser Diskrimineringsombudsmannen som kräver ersättning.
En kvinna sökte en tjänst i en blomsterhandlares caféverksamhet utanför Motala.
När arbetsgivaren en tid senare hörde av sig och gav information om jobbet frågade de även om kvinnan fortsatt var intresserad. Hon sa ja och berättade samtidigt hon att hon var gravid.
Önskade lycka till med bebisen
Två dagar efter det skrev företaget via mejl till kvinnan att hon inte skulle få tjänsten och att de skulle fortsätta leta efter personal. De passade även på att lyckönska henne med anledning av den kommande bebisen.
Kvinnan anmälde händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu valt att driva det vidare.
Enligt myndigheten är det uppenbart att anställningsprocessen avbröts just eftersom kvinnan var med barn.
”I och med att bolaget skriver att de ska leta vidare efter annan personal så är det tydligt att det är graviditeten som varit avgörande för beslutet att avbryta anställningsförfarandet, och det är inte tillåtet utan då är det diskriminering”, säger Elisabeth Scholander, processförare på DO:s rättsenhet i ett pressmeddelande.
Kan få betala 50 000
Blomsterhandeln har nu fram till den 3 juni på sig att svara. Därefter kommer DO att lämna in ärendet till Arbetsdomstolen.
DO begär också att företaget ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.