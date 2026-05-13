Chimmy, 24, lugnar folk med sjukhusskräck på TikTok

Artikeln i korthet Chimmy Oestreich, en 24-årig undersköterska på operationsavdelningen vid Hallands sjukhus, har en viktig roll i att stötta patienter.

Hon använder sociala medier, särskilt Tiktok, för att besvara vanliga frågor och minska patienters rädsla inför operationer – och responsen har varit positiv. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I toppen av en backe med utsikt över Hallandsåsen ligger Hallands sjukhus utbrett. På operationsavdelningen jobbar den 24-åriga undersköterskan Chimmy Oestreich sedan ett par år tillbaka.

– Det är jätteroligt, man lär sig något nytt varje dag, säger hon.

Arbetsuppgifterna är många.

Operationsundersköterskor hjälper till med sövningar, lägger bedövningar, sätter kateter, håller tryck över sår.

De hämtar verktyg och instrument utanför salen och är med och assisterar under operationer. De har den övergripande blicken.

Håller patienten i handen

– Är en kirurg och operationssyster över såret är de så pass fokuserade på att operera att de inte tänker på vad som händer runt omkring, det gör vi.

Dessutom, berättar Chimmy Oestreich, är det undersköterskorna som har tid att hålla patienten i handen. Till exempel när den sövs.

– Det här är en specialistavdelning. Här är man bara för att opereras och det kan vara skrämmande för alla möjliga människor, säger hon.

Lugnar patienter via Tiktok

För att minska rädslan för operation sprider hon kunskap på Tiktok. Där lägger hon upp videor där hon berättar om sitt jobb och svarar på frågor kring operation.

Vad är en urinkateter? Kommer jag vara naken under min operation? Varför är min kroppsdel gul efter en operation?

De vanligaste frågorna hon får från patienter är om de kommer att vakna efter, eller under, en operation och hur de kommer att må efteråt – något hon får svara på både på sociala medier och på sitt jobb.

Och bemötandet har hittills bara varit bra, säger Chimmy Oestreich.

– Jag har bara fått positiv respons än så länge. Många är tacksamma att jag gör.

För att minska rädslan för operation sprider undersköterskan Chimmy Oestreich kunskap på Tiktok.

Det obehagliga har blivit vardag

Själv tycker hon inte att operation är obehagligt. Blod och organ har blivit en del av 24-åringens vardag. Innan Chimmy Oestreich började på operationsavdelningen jobbade hon på akuten.

– Det gick fort att vänja sig vid blodet. Det är inget nytt, det är mitt jobb. Att se organ är som att man går in på ICA och köper mjölk för mig nu, säger hon.

Men finns det något som får det att vända sig i magen hos dig?

– Vissa saker kan vara… annorlunda. Till exempel vid kejsarsnitt drar man isär buken för att inte skada så många muskler. Det är ju ett speciellt moment. Samma sak vid en amputation, det är ju något i alla fall patienten inte är van vid, säger Chimmy Oestreich.

Hör Chimmy själv berätta: