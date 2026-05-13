”Slopa krångliga regler så att fler kan få göra praktik”

Tänk dig en värld där en elev inte bara läser om arbetslivet i en bok, utan kliver rakt in i det.

Där praktik är en självklar del av utbildningen, oavsett om man går i grundskolan, gymnasiet eller en eftergymnasial utbildning.

Där företag stolt öppnar dörren och säger: ”Välkommen hit – här får du lära dig på riktigt.”

Många fördelar med praktik

I den världen tvekar inte företagare inför att ta emot praktikanter.

De vet vilka regler som gäller, eftersom regelverket är tydligt och ser likadant ut oavsett utbildningsform.

En praktikplats för en elev i grundskolan fungerar i grunden på samma sätt som för en gymnasieelev på APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller en student på LIA (lärande i arbete).

Och resultatet?

Fler elever får faktiskt se en riktig arbetsplats och få en första kontakt med arbetslivet.

Men dörren öppnas också till yrken de annars aldrig hade övervägt.

Fler arbetsgivare hittar sin nästa medarbetare. Kompetensförsörjningen stärks, inte minst i bristyrken, samtidigt som unga får en bättre start i arbetslivet.

Hälften blir riktiga jobb

Så här ser dessvärre verkligheten inte ut.

I dag är det förhållandevis få företag som tar emot praktikanter i relation till hur många som faktiskt skulle kunna göra det.

Inte för att viljan saknas – utan för att systemet är krångligt.

Det är sorgligt, inte minst för att dryga hälften av dessa praktiker senare blir till riktiga jobb. Och lösningen finns i enklare regler.

Det visar Företagarnas nya panelundersökning där nästan hälften, 47 procent, svarar att förenklade möjligheter att erbjuda praktik skulle underlätta för kompetensförsörjningen.

Vi har helt enkelt inte råd att fortsätta krångla bort dessa viktiga insatser.

Krångliga regelverk försvårar

En elev på PRAO i grundskolan, en gymnasieelev på APL och en student på LIA kan alla göra praktik på samma arbetsplats, men omfattas av helt olika regelverk, olika försäkringar, olika ansvarsfördelning och olika krav på handledning.

För småföretagaren innebär det ett virrvarr av olika system att sätta sig in i.

I stället för att fokusera på att ge eleven bästa möjliga utväxling riskerar den som tar emot praktikanter drunkna i byråkrati.

Konsekvensen av krånglet är att många företag helt enkelt avstår. Det är inte värt mödan.

För varje politiker som vill ta krafttag mot arbetslöshet och kompetensbrist borde enklare regler för praktikplatser ligga högt på dagordningen

Våra förslag hade gjort stor skillnad.

Kasta EU:s praktikantdirektiv i papperskorgen

För det första bör alla former av praktik samlas under ett gemensamt regelverk, oavsett om det gäller grundskola, gymnasium eller eftergymnasial utbildning.

För det andra behöver praktikantdirektivet i EU kastas i papperskorgen.

Lagstiftningen är tänkt att stävja oseriösa anställningar men det är knappast något problem i Sverige.

Ytterligare lagstiftning från Bryssel riskerar göra det ännu krångligare att ta emot praktikanter.

För det tredje bör fler företagare våga öppna dörren till praktikanter, även om nuvarande system är krångligt. Det hade gjort stor skillnad både i stort och i smått.

Praktik är en av de viktigaste vägarna in till jobb. Men då måste vi skapa ett system där fler vågar, vill och kan öppna dörren.

För tänk dig en värld där varje elev som vill prova ett yrke faktiskt får chansen.

Den världen borde inte vara en vision. Den borde vara verklighet.

Diana Vasiliou Näringspolitisk expert inom kompetensförsörjning på Företagarna