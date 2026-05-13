Cisilia Lindblad, 39, lämnade storstaden för ett lugnare familjeliv i Ale kommun.

Men i stället för en liten, trygg förskola hamnade hennes barn på en ”megaförskola”.

– Det känns som en industri för barn, säger hon själv i en intervju med Aftonbladet.

Hennes barn går på en avdelning tillsammans med 21 andra barn.

Det är långt över Skolverkets riktlinjer, som anger maximalt 12 barn för de yngsta och 15 för de äldre.

Så blev det efter att kommunen la ner mindre förskolor och i stället placerade barnen i större enheter i en ”drifts- och resursoptimering”.

Mammorna och pappornas missnöje har vuxit snabbt och i dag finns en Facebookgrupp med över 400 föräldrar som protesterar mot besluten.

Pengarna är slut

Det är inte bara föräldrarna som reagerar mot förskolestängningarna.

Sveriges Lärares lokala företrädare krävde redan i höstas när politikerna la budgeten att mer pengar skulle gå direkt till förskoleverksamheten.

Men beslutet fattades ändå och facket möttes av kalla handen.

– Det var ett ypperligt läge att minska barngrupper och öka andelen förskollärare, säger ordföranden Jenny Johansson.

Mindre barngrupper är viktigt för trygghet, språkutveckling och lärande. Det säger både forskning och myndigheter.

Ändå är mer än hälften av Sveriges förskolegrupper större än rekommendationerna.

Arbetsgivarens svar är nu att pengarna inte räcker. Att budgeten styr och att de har de pengar de har.

Ingen helig skrift

Men budget är inte en påse med pengar tjänstemännen får i början på året. Inte heller en helig skrift. Eller en naturlag.

Den kan inte ta slut.

En budget är en kvalificerad gissning.

Vi tar det igen:

En budget är en kvalificerad gissning.

Moderaterna styr i Ale kommun tillsammans med Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och ett lokalt parti. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Fogelklou (M) menar att när barnantalet minskar, minskar också pengarna.

Han beskriver det lite som ett system ingen kan rå sig på.

Hade råd med skattesänkning

Ändå har Ale kommun gått med över hundra miljoner kronor i plusresultat i flera års tid.

Alltså varje år.

Det är också samma politiska ledning som hade råd att genomföra en ”historisk skattesänkning” enligt Fogelklou. Den kostade omkring 40–45 miljoner kronor.

För vanliga dödliga är slutsatsen ganska enkel.

Pengar finns.

Och har man råd att sänka skatten, har man också gjort ett aktivt val att inte lägga de pengarna på mindre barngrupper, fler pedagoger eller fler förskolor.

Det är alltså inte ”så systemet ser ut”. Det är ett politiskt val.