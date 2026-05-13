Ellen, 21, råkade bli matros – älskar det

Artikeln i korthet Ellen Arneborg jobbar som matros med sju dagars arbete följt av sju dagars ledighet.

Hennes arbetsuppgifter inkluderar att lossa och lasta fordon samt underhålla båten.

Hon rekommenderar sjöfartsyrket för andra men påpekar att man ofta är borta länge hemifrån. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Jobba, äta, sova.

Så beskriver matrosen Ellen Arneborg, 21, sin arbetsvecka på färjan Stena Jutlandica, som går mellan Göteborg och danska Fredrikshamn.

Hon jobbar sju dagar i rad och är sedan ledig lika länge.

– Jag trivs jättebra med mina arbetstider, säger Ellen Arneborg i ett nytt avsnitt av podden Kneget.

Hon bor på färjan under arbetsveckan. Sedan är hon hemma en hel vecka i stöten.

Då kan hon exempelvis resa bort och göra annat som inte hinns med på en helg.

– Det är verkligen värt det, säger hon.

Det här gör en matros

Stena Jutlandica går mellan Göteborg och danska Fredrikshamn.

Som matros jobbar Ellen Arneborg bland annat med att lossa och lasta bilar och lastbilar och underhålla båten.

Hon hamnade i yrket av en slump.

Hon visste att hon inte ville jobba på kontor och hittade en gymnasieskola på Öckerö med inriktning på sjöfart.

– Sedan älskade jag det, säger hon.

Sjöfarten behöver ju arbetskraft just nu. Skulle du rekommendera andra att jobba till sjöss?

– Absolut, jag skulle verkligen rekommendera det. Men man får vara medveten om att man kanske är borta mycket hemifrån. I många andra jobb inom sjöfarten kan man vara borta flera månader i taget.

Ellen Arneborg.

