Artikeln i korthet Arbetsdomstolen har slagit fast att det är diskriminering att ge gravida som förbjuds att arbeta den låga graviditetspenningen.

Offentliga arbetsgivare betalar nu mellanskillnaden mellan lön och gravidietspenningen i väntan på en lagändring.

För privatanställda är det inte klart vem som ska betala, och därför stämmer flera fackförbund nu staten för diskriminering.

När Emelie Jonsson i småländska Taberg var gravid i tredje månaden blev hon förbjuden att arbeta på sitt jobb som arbetshandledare på en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Risken för hot och våld gjorde det osäkert för henne som gravid. Hon förstår beslutet, då det var för hennes och barnets säkerhet, men hon blev väldigt ledsen.

– Det är lång tid att gå hemma ett halvår innan barnet föds och bara vänta. Och jag förlorade ungefär 4000 i månaden. Det är rätt mycket pengar, säger Emelie Jonsson.

Diskriminering få så lite pengar

Den som förbjuds att arbeta under graviditet för att det inte anses säkert får graviditetspenning av Försäkringskassan, knappt 80 procent av lönen men högst 944 kronor om dagen.

Men det är diskriminering att ge så låg ersättning. Det slog Arbetsdomstolen (AD) fast i en dom som kom under hösten 2025.

Det strider mot EU-regler, som säger att gravida i den situationen ska få ersättning som motsvarar deras lön.

Domen i AD riktade sig mot kommunala arbetsgivare. Kort därefter gick arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Arbetsgivarverket (för statligt anställda) ut och sa att de kommer kompensera anställda som drabbats.

Framöver kommer de också stå för mellanskillnaden, fram tills att lagen ändras.

Privat anställda får mindre

Samtidigt fortsätter gravida kollegor – men anställda av privata arbetsgivare – att skickas hem med den låga graviditetspenningen.

– Det är en väldigt stor orättvisa. De privatanställda är lika diskriminerade. Det är redan klart att Sverige gjort fel, frågan är bara vem som ska betala, säger Olov Östensson, förbundsjurist på facket Kommunal.

Fackförbundet Sveriges lärare, som låg bakom stämningen i AD, stämde därför även staten genom Justitiekanslern, JK, för diskriminering.

De menar att det är staten som bör betala, eftersom arbetsgivarna bara har följt lagstiftningen. En lagstiftning som visat sig bryta mot EU:s regler.

Pengar kan brinna inne

I januari kom domen i Stockholms tingsrätt som gav lärarna rätt på nästan alla punkter.

Den innebär att staten ska betala mellanskillnaden mellan graviditetspenningen och lönen, samt diskrimineringsersättning, för de kvinnor som förbjudits att arbeta. Även för privatanställda.

Men om det gått mer än två år sedan graviditetspenningen betalades ut så går man miste om diskrimineringsersättningen, eftersom den har en preskriptionstid på två år.

Domen har överklagats till hovrätten. Facken har försökt få JK att komma överens om att stoppa preskriptionstiden tills att fallet är rättsligt avgjort, men har än så länge mötts av kalla handen.

Flera fackförbund stämmer staten

Därför stämmer nu flera fackförbund staten av samma anledning som lärarna, enbart för att stoppa preskriptionstiden i väntan på att frågan ska avgöras rättsligt.

Först ut i slutet på april var Kommunal och Pappers som stämt för fyra medlemmar.

En av dem är Emelie Jonsson i Taberg. Hennes son har nu hunnit bli 1,5 år, och hon tycker att det känns “jättebra” att få vara med och stämma staten.

– Det här är något som jag verkligen brinner för. Man blir tvingad att gå hem och det är väl okej om man gör det för säkerheten, men man ska inte förlora så mycket pengar, säger hon.

Fler stämningar är på gång. Enbart på Kommunal har över hundra medlemmar hört av sig sedan slutet på januari, då facket uppmanade medlemmarna till det. I takt med att preskriptionstiden börjar närma sig kommer facket fortsätta stämma för medlem efter medlem.

På fackförbund som Vårdförbundet och Handels pågår liknande förberedelser. Bara Vårdförbundet har hundratals ärenden på sitt bord.

– Det kan bli tusentals stämningar, säger Olov Östensson på Kommunal.

Krävs lagändring

Om man tror att man berörs och kan ha rätt till pengar kan man höra av sig till sitt fackförbund.

Och lagen kommer att behöva ändras framöver. Men trots påtryckningar från både fackförbund och de offentliga arbetsgivarorganisationerna har regeringen ännu inte tagit något initiativ till det.

Arbetet har upprepade gånger sökt socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), men hon har inte återkommit.

GRAVIDITETSPENNING Graviditetspenning kan man ha rätt till om man som gravid har ett fysiskt ansträngande arbete som gör det svårt att jobba, eller om det finns risker i arbetsmiljön och arbetsgivaren inte kan omplacera till andra arbetsuppgifter. Graviditetspenningen betalas ut av Försäkringskassan och är knappt 80 procent av lönen, högst 944 kronor per dag. Det ger oftast mindre pengar än både sjukpenning och föräldrapenning, eftersom taket för hur mycket man kan få är lägre. För sjukpenning och föräldrapenning kan det också finnas tilläggsförsäkringar via ens fackförbund, men det saknas för graviditetspenning. Källa: Försäkringskassan Läs mer