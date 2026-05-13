Gaby, 8 år, utvisades på grund av pappans lön: ”Svårt att se henne må så dåligt”

Gaby dyker upp på skärmen tillsammans med sina föräldrar Jonathan och Silvia. Rummet de lånar hemma hos Gabys mormor i El Salvadors huvudstad San Salvador är litet, men än så länge har de inte råd med något annat.

Kontrasten mot livet hemma i Gabys uppväxtort Forsbacka är stor – i det lilla samhället utanför Gävle hade familjen ett ordnat liv med fasta jobb, skola, bostadsrätt och bil.

Ville ge en trygg uppväxt

Jonathan Perez och Silvia Valladares de Perez flydde det dödliga gängvåldet i El Salvador år 2017. De ville bilda familj i ett tryggare land, för att deras framtida barn skulle slippa våldet.

Under sina första åtta år skilde sig Gabys liv inte från de andra barnen i Forsbacka, med mello på fredagar och eftermiddagarna efter skolan fyllda med aktiviteter.

Gaby hade aldrig varit i El Salvador när hon utvisades från Sverige. Nallen fick hon med sig av sina klasskompisar i Forsbacka.

Men i februari förändrades allt – familjen utvisades till El Salvador, ett land Gaby aldrig varit i. Kvar i Forsbacka lämnade hon allt hon kände som hemma. De tysta skogarna, sitt rum med gosedjuren, vännerna i klassen, kören, farmor och kusinerna.

– Så fort vi kom hit försämrades Gabys hälsa. Hon har tappat vikt eftersom hennes psykiska ohälsa påverkar magen. Det är svårt att se henne må så dåligt, vi har varit väldigt oroliga, berättar hennes pappa Jonathan Perez över videolänk.

Fasta jobb räckte inte

Jonathan och Silvia hade fasta jobb i Sverige – Jonathan var städare och Silvia planerare inom hemtjänsten. De var medlemmar i facket och jobbade för arbetsgivare med kollektivavtal, tillsammans tjänade de över 50 000 kronor i månaden. Men det räckte inte när lönekravet höjdes.

Regeringens höjda lönekrav för att få arbeta i Sverige – 29 680 kronor i månaden – ligger över de kollektivavtalade lägstalönerna i en rad arbetaryrken som städare, undersköterska och fastighetsskötare.

Snart höjs lönekravet ytterligare – från den 1 juni måste den som arbetar i Sverige tjäna över 33 390 kr i månaden. Runt 10 000 personer som idag jobbar i Sverige uppfyller inte det lönekravet och riskerar att utvisas, enligt statistik från Migrationsverket.

Så har reglerna för arbetstillstånd ändrats Fram till år 2008 tilläts bara arbetskraftsinvandring i bristyrken, yrken där arbetskraft saknas. Därefter införde alliansregeringen generösare regler, med ett försörjningskrav som i praktiken beräknades till lägst 13 000 kronor i månaden. Villkoren behövde vara i nivå med kollektivavtal eller praxis i branschen. Den 1 november 2023 kom ett nytt minimikrav på lönen. Den ska vara motsvarande 80 procent av SCB:s medianlön. För ansökningar som lämnas in nu är det 29 680 kronor. Regeringen har föreslagit ett lönekrav på 90 procent av medianlönen, som träder i kraft den 1 juni 2026. Det motsvarar 33 390 kr i månaden. Här kan du läsa mer om de nya lönekravet. Källa: Regeringen och Migrationsverket Läs mer

Målet: Återvända innan hösten

Nu försöker Jonathan och Silvia skapa en stabil tillvaro för Gaby i El Salvador – samtidigt som kampen för att kunna återvända till Forsbacka hela tiden pågår.

– Gaby har mått för dåligt för att gå i skolan här. Men vi fick med oss skolböcker från hennes skola och försöker att hålla takten. Klasskompisarna där hemma är också ledsna. De har timslånga videosamtal, berättar Silvia Valladares de Perez.

Jonathan och Silvia söker nu jobb både i El Salvador och Sverige. Målet är att så snart som möjligt kunna återvända till Forsbacka. Men att söka jobb i Sverige från El Salvador visade sig svårare än väntat. Om de erbjuds ett jobb måste arbetsgivaren göra en ansökan hos Migrationsverket – då inleds en process som kan ta upp till fyra månader eller längre.

Men familjen har ett hopp: Jonathan har erbjudits en kombinerad tjänst inom lokalvård och datateknik.

– Nu är Sverige mitt barns hemma, då är det också mitt hem. Vi måste göra allt för att komma tillbaka till Forsbacka så att hon kan börja skolan till hösten, säger Jonathan Perez.

”Hur skulle vi kunna se in i framtiden?”

Att reglerna för lönekravet skulle ändras och leda till utvisningsbeslut var inget som Jonathan och Silvia trodde var möjligt.

När Jonathan ansökte om förlängt svenskt arbetstillstånd år 2022 var lönekravet att lönen skulle vara i enlighet med kollektivavtalet, men som lägst 13 000 kronor i månaden. Men handläggningstiden var lång – och när Jonathan fick sitt beslut hade regeringens höjda lönekrav hunnit införas.

– Om vi vetat vad vi vet idag hade vi inte valt Sverige. Men hur skulle vi kunna se in i framtiden? säger Jonathan Perez.

Gaby saknar Sverige och fredagskvällarna med Melodifestivalen. Medina är en av favoriterna.

Under samtalets gång blir Gaby ledsen. Jonathan lyfter upp henne i famnen och försvinner bort från videosamtalet. Samtidigt som längtan tillbaka till Sverige är stark finns en annan känsla, berättar Silvia Valladares de Perez.

–Vi älskar vårt Forsbacka och människorna där. Men tyvärr är det en rasistisk politik som förs i Sverige nu. Vi har så mycket att ge, men vi känner oss inte välkomna tillbaka. Ibland tänker jag: Varför ska vi välja att bo i ett land som inte vill att vi är där?