Att försöka nå in till den ideologiska kärnan av de olika högerradikala projekt som de senaste decennierna gått på segertåg genom världen är något som intresserar såväl akademin som medierna.

Den amerikanska vänsterpodcasten ”Know Your Enemy” har gjort hundratals avsnitt där man går på djupet med inte sällan obskyra tänkare som har inspirerat högern i allmänhet och Donald Trumps MAGA-rörelse i synnerhet.

I dagstidningar och magasin kan man läsa spaltmeter om Vladimir Putins ideolog Aleksandr Dugin. Jimmie Åkesson har sin tankesmed Mattias Karlsson och Trump hade Steve Bannon.

Hur mycket inflytande dessa tänkare faktiskt har över sina respektive ledare varierar, men viljan att ge projekt som MAGA, SD eller Rysslands imperieambitioner, en intellektuell grund är begriplig.

Radikalhögerns framryckningar är trots allt, vid sidan av kriget mot terrorismen, det kanske största samhälleliga skiftet sedan 2000-talet tog sin början.

Rörelsen har lyckats ta makten i såväl USA som en rad europeiska länder.

Ett fenomen av den magnituden kräver förklaringar.

Fokus på traditionalismen

Den brittiske islamologen och idéhistorikern Mark Sedgwicks nya bok ”Den eviga ordningen” (Fri tanke) säljs delvis in som en sådan förklaring.

Här ligger fokus på traditionalismen, en filosofisk strömning som uppkom under 1900-talets första hälft med frontfigurer som René Guénon (1886-1951) och Julius Evola (1898-1974).

Den senare, förklaras det i förlagets presentationstext, har citerats av Bannon.

Så vad är traditionalismen, och hur stort inflytande har den egentligen haft? Svaret på den första frågan ägnar Sedgwick större delen av bokens dryga 400 sidor åt att besvara.

Något kortfattat kan man förklara det på följande vis: Traditionalismen är en filosofisk skola startad av Guénon som står på två ben.

Bygger på perennialism

För det första bygger den på perennialism: idén om att alla världens religioner delar grund.

Att det finns en gemensam tidlös sanning som ser likadan ut oavsett om vi pratar om hinduism, islam eller kristendom.

Inte i de delar av religionerna som syns utåt, utan i det esoteriska och undangömda.

Exempel på detta är till exempel vedaskrifterna inom hinduismen, kabbala inom judendomen och sufismen, den mysticistiska grenen av islam som Guénon själv var en utövare av.

Rörelsens andra komponent är modernitetskritiken, som är tätt sammankopplad med perennialismen.

Den eviga ordningen av Mark Sedgwick (Fri tanke).

Världen har rört sig allt längre ifrån den universella sanningen.

En process som påbörjades redan under renässansen, fortsatte med upplysningen och som med industrialiseringen och konsumtionssamhället fått ödesdigra konsekvenser.

Guénon hatar förvisso denna utveckling, men är själv inte särskilt politisk. Mest framstår han som en mystiker som vill chilla i sin sufiorden och skriva vansinnigt komplicerade böcker.

Evola, däremot, tar den grund som Guénon byggt upp och gör om den till något som är i högsta grad politiskt.

Den eviga sanningen hittas i krigarmyter

Den eviga sanningen, menar han, hittas inte i töntiga hinduiska skrifter eller bland muslimska flummare, utan i krigarmyter.

Borta är den värld där hjältar dominerade med svärd och styrde med ädla sinnelag. Kristendomen och andra religioner, menar kulturfilosofen, bär en del av skulden till detta.

Nu gäller det att återställa den gamla ordningen, men hur?

För Evola själv blev svaret på den frågan samröre med Benito Mussolinis fascister och Adolf Hitlers nazister före och under andra världskriget.

Filosofen höll inte med dessa ideologier i allt, men såg dem som verktyg i kampen för att störta moderniteten. Dessutom var han antisemit.

Rådgivare i rasfrågor åt Mussolini

Sagt och gjort blir Evola rådgivare åt Mussolini i rasfrågor (även om han aldrig får särskilt mycket inflytande).

1943, när den italienske diktatorn faller första gången, flyttar filosofen till Nazityskland och ska enligt egen utsago ha arbetat för SS säkerhetstjänst.

Naturligtvis visade han ingen ånger för något av detta efter kriget.

Evola fortsatte i stället att skriva böcker som blir viktiga ideologiska dokument för den nyfascistiska italienska rörelsen som under 1970-talet kommer begå en rad blodiga terrordåd.

Ja, ni hör. En kul kille!

Under andra halvan av 1900-talet fortsätter traditionalismen att frodas, även om den inte gör särskilt mycket väsen av sig.

Nu är det främst Guénons mindre blodtörstiga variant som gäller.

Den schweiziske filosofen och sufiern Frithjof Schuon återknyter läran till religionerna, andra applicerar idéerna på konst, arkitektur och miljöfrågor.

Inom framför allt det sistnämnda fältet har den traditionalistiska skolan fått en oväntad anhängare i Charles III.

Innan han blev kung över Storbritannien skrev kronprinsen en bok som propagerar för filosofins tillämpning mot klimatförändringar och miljöförstöring.

Dessa saker känns ur ett vänsterperspektiv ganska harmlösa. Excentriska gamla gubbar som leker mystiker och startar någon sorts föregångare till Arkitektupproret, ganska mysigt!

Inte populärt hos intoleranta högertomtar

Mindre mysiga är det gäng som Sedgwick refererar till som posttraditionalister.

Här återfinns, förutom Dugin och Bannon, Alain de Benoist och hans franska nya höger, en idéströmning som blivit inflytelserik bland annat inom den så kallade identitära rörelsen.

Gemensamt för dessa tänkare är att de har skalat bort perennialismen.

Att alla religioner är samma är föga förvånande inte en populär tanke bland intoleranta högertomtar.

Vidare har alla utom en skippat även den religiösa mysticismen (undantaget är Dugin, som givetvis är med i någon sorts hardcore-variant av den rysk-ortodoxa kyrkan).

Nej, det som finns kvar av Guénons tankegods kan egentligen sammanfattas med en mening: den moderna världen suger.

Dugin kallar det för traditionalismen som språk. Det viktiga med Guénons och Evolas tankar, menar han, är motsatsparet tradition och modernitet.

Inget annat spelar egentligen någon roll.

Något har gått sönder i det moderna samhället

Oaktat hur många eller få i världens högerradikala rörelser som faktiskt läst Dugin är det uppenbart att denna idé har fått stort genomslag.

Det Sverigedemokraterna eller MAGA eller Frankrikes Le Pen längtar tillbaka till är förstås inte förmoderniteten i ordets egentliga bemärkelse.

Men visst menar de alla att något gått sönder i det moderna samhället, och att bejakandet av traditioner är ett sätt att få tillbaka det som gått förlorat.

Letar du efter en bok som förklarar den radikala högerns tankegods är det dock troligt att ”Den eviga ordningen” kommer göra dig besviken – trots att det är en på det stora hela läsvärd bok.

Delen om radikalhögern kommer i ett kapitel i slutet.

Betydligt större utrymme får mysticismen och detaljstuderande av de tidiga traditionalisternas tänkande.

Avsaknad av korrekturläsning

Det är inte alls ointressant i sig, Sedgwick vet verkligen vad han pratar om, men åtminstone jag hade gärna läst mer om Dugin och gänget.

Ett mer generellt problem är förlagets korrekturläsning – eller snarare avsaknaden av den.

Sådant är inget jag brukar kommentera i recensioner: alla böcker har korrfel.

Här återfinns de dock på var och varannan sida, vilket dels stör läsningen, dels leder till fadäser som att teosofen Alfred Sinnet förflyttas till fel århundrade.

Just att byta sekel är förvisso många traditionalisters mål, så på så sätt är det kanske passande.