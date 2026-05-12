”Våra händer tröstar, lyfter och lagar – utan oss är ni politiker ingenting”

Titta på era händer.

De händerna är det vackraste vi har. De har torkat tårar på en förskola och guidat en elev genom svårigheter. De har hållit en darrande hand hos någon som nått livets slut.

Men se också händerna som ser till att lamporna lyser och dörrarna fungerar. Händerna som lagar maten som ger våra barn och våra äldre kraft, och händerna som gör våra lokaler rena och trygga att vistas i.

Att vara en av dem som gör skillnad

Det finns en enorm glädje i vårt arbete. Det är magi när ett barn plötsligt förstår, när doften av nylagad mat sprider hemtrevnad eller när en nystädad korridor möter oss på morgonen.

Det är stoltheten över att hålla ihop samhällets vardag; att vara en av dem som gör skillnad – som gör att vi går till jobbet varje dag.

Men i dag skaver det.

Det gör ont när vi tvingas välja mellan två barn som gråter för att vi är för få. Det gör ont när klockan tvingar oss att springa ifrån en människa som just börjat berätta sin historia.

Det skaver när kocken tvingas räkna ören på tallriken och när lokalvården får allt större ytor på mindre tid.

Vi är inga maskiner. Vi är hjärtat i det här landet.

Vi kräver inte mirakel av våra politiker. Vi kräver respekt.

En lön att stå rakryggad med

Vi kräver ett stopp på vinstjakten som stjäl tid och resurser från våra medmänniskor.

Vi kräver bra scheman, riktiga arbetskläder och arbetsskor, och kortare arbetstid. Så att vi kan fortsätta älska våra jobb utan att gå sönder.

En undersköterska, en barnskötare, en kock eller en lokalvårdare ska inte bara ha en titel. Vi ska ha löner som vi kan stå rakryggade med.

Utan oss är ni ingenting

Till er politiker: Se oss.

Se glädjen vi ger, men också tröttheten i våra ögon. Sluta räkna minuter och börja investera i oss. För när vi orkar, då blomstrar Sverige.

Vi bär det käraste ni har – vi bär hela välfärden på våra axlar. Nu är det dags att ni bär oss. För utan oss arbetare är ni politiker ingenting.

Tillsammans bygger vi framtiden.

Erja Savaloja undersköterska i hemtjänstens nattpatrull, facklig företrädare sektion Övertorneå/Haparanda

