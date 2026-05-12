Det är nästan omöjligt att känna någon upprördhet över Aftonbladets avslöjande att Ulf Kristersson satt med vid beslutet om miljonbelopp till hans svägerskas stiftelse Teach for Sweden.

Verksamheten har kallats regeringens kelgris.

Den globala parapluorganisationen ”Teach for all” har världens största oljebolag, Exxon Mobil, som samarbetspart.

Stiftelsen har sedan Marita Bildt, som svägerskan heter, gick in i styrelsen 2021 fått bidragen dubblerade.

Vad man gör är att försöka locka outexaminerade akademiker till lärarjobb i utsatta områden parallellt med utbildningen.

Eventuellt en fiffig lösning, inte minst för friskolekoncernerna som på så vis kan normalisera obehöriga lärare som en jämlikhetssatsning – men som kritiserats av flera oberoende forskare då det, surprise, ser ut att ge försämrad studiekvalitet att inte ha utbildade lärare.

Forskare som arvoderats av exempelvis Svenskt Näringsliv har däremot kommit fram till att allt detta är toppen. Det är lustigt hur det kan bli.

Våt Timbro-fantasi

Allt detta låter exakt som den våta Timbro-fantasi som är helt on brand för Ulf Kristersson och hans anhang.

Inget nytt under solen i Tidösverige 2026.

Men sedan trumfar verkligheten satiren. För det här är ju löjligt.

Teach for Sweden har alltså, utöver redan beviljade 15 miljoner, fått extra stöd på 12 miljoner från regeringen.

Trots att man i samma andetag beslutade om nedskärningar på 44 miljoner när det kommer till särskilda insatser på universitet och högskolor.

Även medarbetare på stiftelsen anser att detta är märkligt och undrar var pengarna går. Chefslönerna är höga, utlandsresorna sägs vara frekventa.

Men sen börjar cynismen faktiskt slå frivolter.

Pengarna har nämligen tagits från budgetposten ”integration och jämställdhet”.

Samtidigt som Teach for Sweden bestämt sig, på inrådan av finansiären Svenskt Näringsliv, att i ett av sina projekt frångå målet om en likvärdig skola – för att locka fler finansiärer.

Du kan knappt få en bättre lägesbild av svensk välfärdskapitalism.

Ständige bedrövelse till statsminister

Vår ständige bedrövelse till statsminister lämnade inte rummet under beslutet. Trots att pengarna alltså gick till svägerskans verksamhet.

När Kristersson konfronterades med frågan om han kände till att svägerskan sitter i Teach for Swedens stiftelse mumlar han fram att han inte tror det.

Sedan klev pressekreteraren in och meddelade att man skulle prioritera intervjuer med lokaltidningar.

De här beskeden om nepotism och ett fullständigt skamlöst unnande i det gemensamma är så återkommande när det gäller vår statsminister att det börjar bli löjligt.

Som socialborgarråd i Stockholms stad ordnade han och frun boende i en lägenhet ägd av Ersta diakoni där socialförvaltningen var kund. Lägenheten var menad för utsatta kvinnor.

Även då gick pressekreteraren in och avbröt intervjun – just den pressisen blev senare befordrad till statsministerns statssekreterare.

Ville upplåta Sagerska som festlokal

Statsministerparet planerade att upplåta Sagerska som festlokal för skolkoncernen Europaskolan där hustrun, Birgitta Ed, sitter i styrelsen.

En av huvudtalarna var ovan nämnde statssekreterare som tydligen är alumn på sagda friskolekoncern.

Där även Kristerssons gamle vän, odågan Henrik Landerholm, suttit i styrelsen. Han och hustrun – då kommunalråd i Strängnäs – gjort affärer vid frukostbordet om att få loss lokaler till friskolan.

Båda fick avgå. Ingen av dem förstod någonting.

Man delar också sommarviste med skolkoncernsintressenten och lobbyisten Göran Thorstensson.

Där ska statsministerhustrun Birgitta Ed och Thorstensson bedriva retreat med inriktning på existentiell hälsa. I samband med köpet meddelade regeringen – som av en händelse – att man gör en folkhälsosatsning på just det ”existentiella”.

Och vem hittar vi i styrelsen? Ju direktorn på Ersta diakoni som en gång gav Kristersson och Ed en lägenhet menad för utsatta kvinnor. Samt – förstås – svägerskan Marita Bildt, för att sluta ännu en cirkel.

Man unnar på. Det shoppas möbler genom statens arkitektkontor.

Bekantskapskrets kopplad till välfärdskapitalet

Så här kan det bli, när hela ens bekantskapskrets på något vis är kopplad till välfärdskapitalet.

Gränser suddas ut. En sorts klanmentalitet med egna regler uppstår. Ett parallellsamhälle, helt enkelt.

I en regering där väl många ministrar råkat ha ett litet aktiekapital investerat i företag som regeringen fattat beslut. Men där ingen längre avgår för lite sketna insideraffärer.

Där kan självaste skolministern sälja sitt aktiekapital i den skandalomsusade förskolekoncern hon varit styrelseledamot i med god avkastning dagen efter att hon fått sin nya befattning.

Det saknar närmast motstycke – inte sedan Göran Perssons tid har så många, i en enda liten regering, fått guldfeber.

Då är det givetvis lätt att glömma svägerskan som råkar sitta i styrelsen, när man beslutar om att ta 12 miljoner från ”integration och jämställdhet” och ge dem till en satsning på fler obehöriga lärare i utsatta områden.

En mening som ganska perfekt summerar Ulf Kristerssons tid vid makten.