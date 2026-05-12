Livränta är ersättningen som betalas ut till den som skadas på jobbet eller har blivit så sjuk av sitt arbete att man inte klarar av att jobba som vanligt.

Och i Sverige får färre människor livränta.

På 26 år har utbetalningarna minskat med hela 86 procent, visar en granskning gjord av Dagens Arbete.

Ingen positiv utveckling

Kanon, kanske man tänker då. Det måste ju betyda att färre människor skadar sig eller blir sjuka av sitt arbete. Eller?

Nej. Eller, i alla fall inte för alla. Tvärtom, i många branscher.

Människors kroppar håller i alltför många fall inte hela vägen till pension.

Det är ju därför inte minst LO-förbunden sparkat bakut åt den höjda pensionsåldern.

Tänker man arbetsskada så dras tankarna främst till att skära eller klämma sig, att ramla eller tappa något eller andra regelrätta olycksfall. Industrier, byggarbetsplatser eller i fordon.

Handläggningsmässigt lite enklare då skadorna och incidenterna är konkreta och skadorna tydliga.

Knepigare med förslitningsskador

Sedan har vi de lite knepigare fallen med förslitningsskador och andra skadliga miljöer, tänk asbest och gifter och värkande ryggar, handleder och axlar.

Dessa syns inte nödvändigtvis och utan löpande dokumentation blir det svårare att hävda arbetsskada (lyssna på ditt skyddsombud och skriv ALLTID tillbudsrapporter!).

Det går ju, men ofta är processerna krångligare och kräver betydligt mer av den skadade. Att bevisa att det är jobbets fel är inte alltid det lättaste.

Tung bevisbörda

Än svårare blir det när skadorna som uppkommit är psykiska.

Dessa har ökat lavinartat de senaste åren när allt fler mäts, filmas och förväntas stämpla in och ut.

Det som förr gav ackordsersättning är nu i många branscher standard.

Så här mycket ska du hinna, detta ska du klara av, annars…

Stress, övervakning och dysfunktionella arbetsmiljöer tär och bryter ner människor.

Sjukskrivning på grund av psykiska besvär är vanligt. Men att bevisa att arbetet är problemet är svårt.

”Nej, det spelar ingen roll om din arbetsgivare erbjudit friskvård eller att dina vanor rör din fritid. Allt ska prövas, ifrågasättas. Så funkar Försäkringskassan i dag. Inte ens en läkares utlåtande är en garanti för ersättning”, skriver Karina Cubilla.

Svårt att få en arbetsskada godkänd

Har du tagit hand om dig? Sovit ordentligt, inte rökt, tränat regelbundet och druckit enligt rekommendationer? Alltid använt rätt kläder, hjälpmedel?

Och orkar du verkligen inte arbeta om du orkar engagera dig i en förening, måla, sticka eller pärla armband för att hjälpa cancersjuka?

Nej, det spelar ingen roll om din arbetsgivare erbjudit friskvård eller att dina vanor rör din fritid. Allt ska prövas, ifrågasättas.

Så funkar Försäkringskassan i dag. Inte ens en läkares utlåtande är en garanti för ersättning.

Och livränta kräver, till skillnad från sjukpension, en godkänd arbetsskada. Och det är ingen liten sak att få på papper, visar det sig.

Lämpar över ansvar på den drabbade

En ännu mer oroande utveckling är det faktum att livränta inte nödvändigtvis lyfts som ett alternativ.

Tycker någon på vägen att du kan klara av ett annat arbete i en annan bransch så prövas det i värsta fall inte alls.

Detta urholkar skyddet. Livräntan finns ju som en kompensation för om du blir sjuk eller skadad av ditt jobb.

Då ska det ju inte spela roll om du orkar något annat. Du ska ju bli kompenserad oavsett.

I stället för att öka tryggheten när vi nu krävs på fler år på arbetsmarknaden blir det sämre.

Och allt som drabbar den enskilde läggs också på den enskilde.

Sämre anställningstrygghet, sämre ersättningar vid sjukdom och skador och, som denna granskning visar, också sämre träffsäkerhet och färre utbetalningar som människor faktiskt har rätt till.

Red dig själv-samhället har gått för långt. Och i samhälle som kräver arbete av sin befolkning är det helt oacceptabelt.