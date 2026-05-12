”Rätt person måste hamna på rätt utbildning, Almega”

REPLIK. Almega Utbildningsföretagens Per Hammar och Josef Nagy skriver i en debattartikel om behovet av att utöka antalet platser till arbetsmarknadsutbildningar, som Arbetsförmedlingen ansvarar för.

Vi håller med om att yrkesutbildningar är en viktig del av utbudet för att stärka kompetensförsörjningen i Sverige.

Vi ser dock något annorlunda på vad som behöver göras.

Rätt person på rätt utbildning

Arbetsförmedlingen arbetar medvetet för att öka användandet av yrkesutbildning, då vi ser att behovet hos de arbetssökande är stort och många arbetsgivare efterfrågar utbildad kompetens.

Fokus ligger på att anvisa till reguljära utbildningar, som står för den största delen av utbildningssystemet, men också att stärka användningen av arbetsmarknadsutbildning som ett viktigt komplement.

Under det senaste året har Arbetsförmedlingen, som Hammar och Nagy skriver, ökat användandet av arbetsmarknadsutbildning och vi fortsätter det arbetet.

En arbetsmarknadsutbildning ska gå till dem som har behov av den för att få ett jobb och samtidigt bedöms ha tillräckliga förutsättningar för att klara av att genomgå den för att sedan kunna anställas i den bransch som man utbildats till.

Då ger det stor samhällsekonomisk effekt.

För långt ifrån arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsutbildningarna är utformade i dialog med branschorganisationer, arbetsgivare och kommuner.

Det är viktigt för att utbildningarna ska motsvara efterfrågan på arbetsmarknaden.

Samtidigt står många arbetssökande långt från arbetsmarknaden, exempelvis de med mycket kort utbildningsbakgrund eller svag svenska.

De behöver ta del av kedjor av insatser för att kunna bli aktuella för en yrkesutbildning. Det tar tid, men vi ser samtidigt att effekten av yrkesutbildning för den här målgruppen är god.

Arbetsförmedlingen arbetar med följande åtgärder för att fortsätta anvisa fler till yrkesutbildning:

1. Vi stärker vårt arbete med att tidigare identifiera behovet av utbildning hos arbetssökande genom att förstärka arbetssätt. Vilken utbildning som bedöms ge den kortaste vägen till arbete avgörs av en arbetsförmedlare i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.

2. Vi vidareutvecklar stödet inför och under en arbetsmarknadsutbildning med till exempel språkstöd så att fler fullföljer utbildningen och kan gå ut i jobb.

3. Vi utvecklar det proaktiva arbetsgivararbetet för att bättre matcha arbetssökande som genomgått utbildning med arbetsgivarnas behov.

Arbetsförmedlingen delar helt uppfattningen att Sverige inte har råd att låta människor stå utan jobb samtidigt som företag inte hittar rätt kompetens.

Därför fortsätter vi arbeta med det viktiga uppdraget att identifiera fler, anvisa fler och följa upp att fler går till en yrkesutbildning.

Tove Elvelid Direktör, Samordnat stöd på Arbetsförmedlingen