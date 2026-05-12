Artikeln i korthet En ung anställd upptäckte att Ica gjort ett ”åldersavdrag” på lönerna för unga, vilket Handels inte menar existerar.

Handels säger att Ica feltolkat en tabell för minimilöner, med avdrag som påverkat upp till 100 unga anställda på Ica-lager.

Facket stämmer nu Ica i Arbetsdomstolen och kräver 300 000 kronor i skadestånd. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Det var i samband med förra årets lönerevision som en ung anställd på ett lager i Årsta påtalade för den lokala fackklubben att det saknades några kronor på lönen.

När Handels frågade Ica om saken visade det sig att man gjort vad de kallar för ett ”åldersavdrag” på löneökningen för unga anställda.

”Aldrig hört talas om det”

Enligt livsmedelsjätten ska det finnas en överenskommelse med facket om detta. Företaget medgav också att det är ett arbetssätt man haft länge.

– Som vi förstår det har de gjort det här i minst 15 års tid. Våra fackliga på Ica har aldrig hört talas om det tidigare, säger Thomas Holm, central ombudsman på Handels.

I det centrala lageravtalet finns en tabell som rör minimilöner för anställda mellan 18 och 20 år. Den ska vara en riktlinje för ingångslöner för dessa åldersgrupper. Men även om gruppen har lägre löner generellt så ska de fortfarande omfattas av årliga löneökningar.

Handels menar att Ica har utnyttjat den tabellen och feltolkat dess syfte. Avdragen har gjorts efter lokala förhandlingar och berör samtliga stora Ica-lager med omkring 4000 anställda.

Kan ha förlorat 10 000 kronor per år

Handels uppfattning är att upp mot 100 personer påverkats. Därför stämmer man nu Ica i Arbetsdomstolen för kollektivavtalsbrott.

Enligt en beräkning som Arbetet har gjort kan det innebära att en 18-åring gått miste om nära 10 000 kronor om året. Samma summa för en 19-åring är cirka 6 000 kronor.

– Det är extremt märkligt agerat från deras sida. De har blandat ihop äpplen med blåbär och jordgubbar. Det är inte alls tanken att man ska använda ålderstabellen i lokala avtal när gäller utgående löner, säger Thomas Holm och tillägger:

– Vi skulle inte ha mäktat med att kartlägga alla som gått miste om lön bakåt i tiden. Därför stämmer vi dem som organisation. Men i kommande förhandlingar kommer vi ha stenkoll på att alla i gruppen får rätt löner.

Ica vill inte kommentera

Arbetet har sökt Ica som inte vill kommentera fallet under pågående rättsprocess.

”Enligt vår uppfattning har vi följt lager och e-handelsavtalet i den här hanteringen. Eftersom detta är ett pågående ärende så avböjer vi ytterligare frågor innan ärendet är avgjort”, skriver Gabriella Ohlzon, pressansvarig på Ica i ett mejl till Arbetet.

Handels kräver 300 000 kronor i skadestånd från Ica.