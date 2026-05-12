De gula träbyggnaderna badar i vårvinterljus.

Någonstans skäller en hund och eleverna på Nordviks Naturbruksgymnasium, som precis påbörjat sin lunchrast, rör sig i klungor mot matsalen.

Blåsten är inte tilltagande än men ska snart susa fram över det öppna landskapet. Vi befinner oss en mil norr om Höga kusten-bron i Kramfors kommun.

Det är här, nära de djupa havsvikarna och världens högsta kustlinje, som nästa generations gröna arbetare utbildas.

Och framtiden ser ljus ut – behovet av kompetent personal inom de gröna näringarna har länge varit stort och väntas öka.

Dessutom har pendeln svängt efter år av svalt jordbruks­intresse.

En ny generation som snart tar sina första steg ut i vuxenlivet är på frammarsch. Och det här är en generation som vill lära sig mer om självförsörjning, närproducerat och eget företagande.

Söktrycket till utbildningar har ökat

Det märks inte minst på Nordvik, där söktrycket till flera av utbildningarna har ökat.

Lena Nordlander, fritidsledare och instruktör för bland annat trädgårdsprogrammet, väntar på gården.

Hon hälsar med ett leende. Och kort efter att vi tagit i hand berättar hon hur den yngre generationens värderingar fått nya grupper att söka sig hit.

– Tidigare var det mer givet vilka som ville gå här. Det var barn som vuxit upp på gårdar som de kanske skulle ta över. Nu ökar antalet elever som har ett genuint intresse för jordbruk, utan att ha den bakgrunden. Många vill starta eget, andra vill lära sig att bli själv­försörjande, om något skulle hända.

Plats för 100 gymnasieelver

Nordvik har plats för 100 gymnasie­elever. Lärare som under­visar i de teoretiska ämnena är anställda av Kramfors kommun och pendlar in från närliggande orter.

För instruktörerna ser vardagen annorlunda ut.

De arbetar heltid på gården och ansvarar för de praktiska momenten inom utbildningarnas olika program.

Men för Lena Nordlander är Nordvik mer än bara ett jobb. Hon är själv utbildad här.

Hon kan gårdens alla vrår och skrymslen. Hon kan ljuden och dofterna, hur luften rör sig över landskapet.

När hon efter 20 år som trädgårdsmästare i Härnösand kände att det var dags att göra något annat, var valet självklart. Färden skulle gå tillbaka hit, till platsen där allt började.

På väg in i en av de gula byggnaderna berättar hon om jobbet:

– Det finns alltid saker att göra här, men i lagom takt. På min förra arbetsplats var det mer ekorrhjul. Här är jobbet mer varierat och det känns fint att få ge något tillbaka till en plats som betyder mycket för mig.

Det här är Nordviks naturgymnasium • Ligger i Noraström, Kramfors kommun, i världsarvet Höga kusten. • Har varit lantbruksskola sedan 1868 och är Sveriges äldsta. • Drivs av Hushållningssällskapet Väster-norrland med Kramfors kommun som huvudman. • Har omkring 100 elevplatser och små undervisningsgrupper. • Erbjuder naturbruksprogram med inriktningar mot lantbruk, djurvård, häst och trädgård. • Har internat – många elever bor på skolan under veckorna. • Erbjuder även vuxenutbildningar och anpassad gymnasieskola. • Samverkar med branschen och ger elever möjlighet till praktik och yrkeserfarenhet. • Nordvik utbildningar AB ansvarar på uppdrag av Kramfors gymnasium och Kramfors kommun för de programspecifika ämnena inom naturbruksprogrammet. Nordvik är lärlingsplatsen medan Kramfors Gymnasium är huvudman för naturbruksprogrammet. Samtliga inriktningar bedrivs som lärlingsutbildningar. Källa: Nordvik Läs mer

Majoriteten av eleverna bor kvar i veckorna

Några snabba steg senare får vi träffa en Lena till. Lena Norberg som är boendevärd och lokalvårdare.

Eftersom majoriteten av eleverna bor kvar i veckorna behövs en trygg punkt, en vuxen man alltid kan vända sig till. Den personen är Lena Norberg.

Under sina 20 år som anställd på Nordvik har Lena Norberg kunnat följa hur söktrycket till utbildningarna ändrats över tid.

Precis som Lena Nordlander tror hon att många som söker sig till naturbruksprogrammen i dag gör det av andra skäl än tidigare

Hon märker också av ett skifte i värderingar.

– Den här generationen är väldigt medveten. De växer upp i en komplex tid och funderar på hur de ska klara sig, säger hon och fortsätter:

– De har förstått att saker kan hända, och att det kanske inte alltid bara är att gå till affären om mjölken är slut. De vill hitta egna lösningar på svåra problem.

Hyfsat ny medlem i Livs

Precis som instruktörerna på gården är Lena Norberg hyfsat ny medlem i Livs, hittills har hon bara positiva erfarenheter, berättar hon i farten- medan vi är på väg ut igen, för att träffa gårdens djur.

– Det känns inte så krångligt med Livs. Vi har haft besök här av David Björklund (ombudsman, reds. anm.) och det kändes väldigt okomplicerat alltihop. Jag känner mig trygg med att vi skulle få hjälp om vi skulle behöva.

Ute är ljuset starkt. Vi går genom vattenpölar, gegga och vårblåst.

Här bor alla möjliga djur: kor, hästar, får och hundar och lite ovanligare sorter som ormar,

råttor, chinchillor och även en sköldpadda.

I en av ladorna har flera kor samlats vid krubban. I en annan väntar en otålig häst på att bli ompysslad.

Hilma Lundin, som går sista året på hästprogrammet, lugnar det rastlösa djuret med van hand. När hon drar ryktborsten över hästens rygg stillnar trampandet.

– Hon är så bortskämd. Hon vill bli bara borstad hela tiden, förklarar Hilma och berättar att det var självklart för henne att söka till Nordvik.

– Jag har ridit sen jag var fyra år, och har en egen häst. Jag kanske jobbar med någonting annat i framtiden, men jag vill verkligen lära mig så mycket som möjligt om hästskötsel först.

Håller till i smådjurshuset

En av Nordviks andra elever Wilma Domeij, gör oss sällskap när det är dags att kika in i smådjurshuset.

Det är oftast här hon och hennes klasskamrater från djurprogrammet håller till.

En gång i veckan har en veterinär sin praktik på gården. Då hjälper eleverna från djurprogrammet till med vaccinationer, valpbesiktning och kastrering.

Varken Hilma eller Wilma har vuxit upp på en bondgård – ändå finns intresset där.

För dem, liksom för många andra elever, handlar utbildningen om flera olika saker: att lära sig grunderna i djurhållning, maskinerna och om att bli mer självförsörjande.

– Man blir tryggare och mindre sårbar om man vet hur man ska göra för att klara sig själv, säger Wilma, samtidigt som hon öppnar grinden till kaninhagen.

Att framtiden ser ljus ut och att det finns gott om jobb inom de gröna näringarna är inget hon tänker jättemycket på. Även om hon vet att behovet av kompetent personal är stort.

– För mig är det nog mer ett intresse. Jag har alltid tyckt om djur och vill jobba med att ta hand om djur i fram­tiden. Jag tycker att det är viktigt.

Visste du att… • Genomsnittsåldern för lantbrukare i Sverige är cirka 59 år, vilket innebär att en stor del av dagens lantbrukare närmar sig pensionsåldern. • Vartannat företag inom den gröna näringen vill anställa, men att arbetskraft med kompetens för att klara jobben saknas. • Antalet lediga jobb inom jord-och skogsbruk ökade med 20 procent under 2025. • Bristen på kompetent personal inom jordbruket riskerar att påverka både produktion och Sveriges livsmedelsförsörjning. • Sverige behöver stärka sin självförsörjning, särskilt i en osäker omvärld – vilket ökar behovet av arbetskraft i lantbruket. • Antalet förstahandsansökningar till naturbruksprogrammet har ökat med nästan 30 procent sedan 2017. • 32 procent av dagens unga kan tänka sig minst ett yrke inom lantbranschen. Källa: Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, Gröna arbetsgivare. Läs mer