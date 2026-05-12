Artikeln i korthet 2007 införde Alliansregeringen stora förändringar i a-kassan vilket ledde till att många lämnade facket, särskilt LO-facken, på grund av höga kostnader och lägre ersättningar.

Fackföreningarna svarade med inkomstförsäkringar som lockar främst tjänstemän, men de är mindre effektiva för arbetarfacken eftersom löner ofta ligger under a-kassans tak.

Byggnads överväger att återinföra inkomstförsäkring, vilket har blivit en pågående fråga på grund av kostnaderna och medlemmarnas behov.

Kraftigt höjda avgifter och lägre ersättning – när Alliansregeringen genomförde stora försämringar i a-kassan 2007 blev det kris och panik i fackföreningsrörelsen.

Förändringarna ledde till ett historiskt medlemsras, både för fackförbunden och för a-kassorna. Det blev helt enkelt för dyrt, ansåg många.

Särskilt hårt drabbades arbetarfacken inom LO, som tappade mer än var tionde medlem mellan 2007–2009.

Fackens motdrag blev inkomstförsäkringar.

Många förbund införde försäkringar som täcker skillnaden mellan maxersättningen från a-kassan och den verkliga lönen. Det innebär att fler får upp till 80 procent av inkomsten när de blir arbetslösa.

Lättare att rekrytera medlemmar

Och det har varit ett bra sätt att rekrytera medlemmar på, men mest på tjänstemannasidan.

– Det kan man se i att förbunden ofta marknadsför sitt medlemskap på det sättet. Om man går in på tjänstemannaförbundens hemsidor och klickar på ”Bli medlem” så är det nästan alltid så att inkomstförsäkringen ligger överst bland medlemsförmånerna, säger den fackliga veteranen Martin Linder, med en bakgrund som ordförande för tjänstemannafacket Unionen, Sveriges största förbund.

Och just inkomstförsäkringen är smart eftersom den ger något folk vill ha, nämligen ekonomisk trygghet, och den kräver att du är medlem i förbundet. Men för arbetarfacken inom LO har det inte varit lika framgångsrikt, påpekar Martin Linder.

Logiken är att arbetare tjänar mindre än tjänstemän och därför inte har lika stor nytta av försäkringen. Tjänar man mindre än taket i a-kassan, för närvarande 34 000 kronor i månaden, blir försäkringen bara en kostnad för något man inte får ut något av.

Stora skillnader mellan förbunden

Och villkoren skiljer sig åt mellan de olika förbunden. Till exempel har Kommunal ett tak på 45 000 kronor i månaden i sin försäkring, just för att de flesta av deras medlemmar inte har någon nytta av försäkringen. De flesta tjänstemannafacken har ett i stället ett tak på runt 100 000. Men högst ligger Seko, ett LO-förbund, med ett tak på en miljon i månaden.

– Vi har det högsta möjliga taket med anledning av att vi organiserar både arbetare och tjänstemän i våra medarbetaravtal. Enskilda medlemmar kan därför ha en hög lön, har Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson tidigare sagt till Arbetet.

I Arbetets verktyg A-kassekollen kan du se vad som gäller i ditt förbund och hur mycket du skulle få i ersättning om du blir arbetslös.

Trots att det är färre arbetare som kan dra nytta av inkomstförsäkringen ingår det i det flesta LO-förbundens medlemskap.

Byggnads: Det blev för dyrt

Men några förbund saknar försäkringen helt, till exempel Byggnads. Men de har haft. Som många andra förbund införde de en inkomstförsäkring 2007, men sedan kom finanskrisen.

– En kort period då var nästan 50 procent av våra medlemmar arbetslösa. Så försäkringen blev helt enkelt alldeles för dyr och kostade oss ungefär 200 miljoner kronor. Hade vi inte avvecklat den hade den tagit nästan allt vårt kapital, säger Lars Hildingsson, vice ordförande för Byggnads.

I mitten av 10-talet utredde förbundet om man skulle införa försäkringen igen. Men då kom återigen fram till att det skulle bli för dyrt. Eftersom byggbranschen är så känslig för svängningar i konjunkturen, där arbetslösheten går upp och ner, skulle förbundet tvingas höja medlemsavgiften med över 200 kronor i månaden.

– Vi tittade då på andra lösningar, men det var ingen som ville försäkra oss till en rimlig kostnad. Så den premien skulle bli högre än om medlemmarna tog privata inkomstförsäkringar, och då skulle det ju vara lite svårt att sälja in det som en medlemsförmån, säger Lars Hildingsson.

På gång igen?

Men nu har frågan poppat upp igen. Inför Byggnads kongress i slutet av maj har det kommit in ett antal motioner om att återinföra inkomstförsäkringen. Något som ledningen kan tänka sig att utreda – igen.

– Vi kommer be om ett uppdrag att titta på det här och återkomma med ett förslag. Men då måste det ju vara något som är ekonomiskt försvarbart och en fördel för medlemmarna.

Så fortsättning följer.

Enligt Lars Hildingsson är en inkomstförsäkring något som skulle vara till nytta för medlemmarna. Och kanske underlätta medlemsrekryteringen utifrån Martin Linders teori.

– Jag skulle säga att merparten av våra medlemmar som är yrkesarbetare ligger över taket i a-kassan och skulle då fått del av den. Så det skulle ha varit otroligt uppskattat, men problemet är ju att det blir så dyrt.

Om man tittar på medlemsutvecklingen för förbunden är det tydligt att tjänstemannaförbunden ökar medan arbetarfacken minskar.

”Inte så duktiga som de tror på”

Enligt Martin Linder är den främsta förklaringen just inkomstförsäkringen.

Det gör att tjänstemännens fackförbund har en överdriven bild av sin egen skicklighet när det gäller medlemsvärvning. Och tvärt om är inte LO-förbunden så dåliga som det kan verka, anser han.

– Det är viktigt att vara medveten om det när man pratar om medlemsutvecklingen. Annars blir ofta den förenklade slutsatsen att tjänstemannafacken är duktiga på att växa och att LO-facken är dåliga på det.

Men han håller inte med de som är kritiska till att facken blir mer av försäkringsbolag än kamporganisationer.

– Jag tror inte att det är antingen eller, utan jag tror att man som fackförbund behöver jobba i alla dimensioner. Man behöver jobba med att bygga fackligt inflytande och facklig styrka. För det behöver man många medlemmar och då behöver man attraktiva medlemserbjudanden, säger Martin Linder.

Samtidigt varnar han för att man gjort sig för beroende av inkomstförsäkringen. Eftersom den förhåller sig till a-kassan, som politiken med jämna mellanrum är inne och petar i, kan förutsättningarna plötsligt ändras.

Måste hitta nya sätt

Därför tycker han att facken ska vara lite kreativa för att hitta nya erbjudanden som kan erbjuda ekonomisk trygghet för medlemmarna på liknande sätt. Särskilt viktigt är det för LO-förbunden, anser Martin Linder, eftersom inkomstförsäkringen inte är tillräcklig.

– Jag tycker att förbunden ska vara lite innovativa. Vilka andra erbjudanden kan svara mot behovet av ekonomisk trygghet?

Har du några förslag på vad det kan vara?

– Jag vet inte om jag kan snyta något ur näsan. Men att till exempel karensavdraget blivit en så stor fråga tror jag beror på att det just handlar om ekonomisk trygghet. Finns det något man kan göra där, frågar sig Martin Linder.

Inkomstförsäkring Ersättningen från a-kassan är som mest 80 procent av 34 000 kronor i månaden, de första 100 dagarna. Sedan trappas ersättningen ner till 70 procent kommande 100 dagar och till 65 procent från dag 201 till 300. De allra flesta facken har en inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften till förbundet. Med den får man en högre ersättning, hur mycket beror på vilket fack man är medlem i. I Arbetets verktyg A-kassekollen kan du se hur mycket just du skulle få i ersättning om du blir arbetslös. Även inkomstförsäkringen måste följa nedtrappningen och ges i maximalt 300 dagar. Men den täcker oftast inte alla 300 dagar. Därför erbjuder de flesta fack medlemmarna att teckna en frivillig tilläggsförsäkring som både ger fler dagar och försäkrar högra löner än grundförsäkringen. Du måste vara medlem i både facket och a-kassan för att ha rätt till inkomstförsäkringen Läs mer

LO-förbundens inkomstförsäkringar Förbund Grundförsäkring lön upp till: Grundförsäkring antal ersättningsdagar: Tilläggsförsäkring lön upp till: Tilläggsförsäkring antal extra dagar: Byggnads – – – – Elektrikerförbundet 80000 100 160000 200 Fastighets – – – – GS 45000 150 160000 150 Handels 100000 100 160000 200 Hotell- och restaurang 50000 100 160000 200 IF Metall 60000 100 160000 200 Kommunal 45000 150 160000 – Livs 200000 200 160000 100 Musikerförbundet – – – – Pappers 50000 300 160000 – Seko 1000000 100 160000 200 Transport 80000 100 160000 200 Visa hela tabellen