IDÉDEBATT. Finns det en svensk TAN-vänster? Frågan ställs av tre statsvetare våren 2025 och deras svar är tydligt: ”TAN-vänstern är en relevant politisk konstellation i Sverige”.

Resultatet från en ny undersökning gjord i år är närmast chockerande.

Dubbelt så många väljare till vänster lutar mot värderingar som i forskningen benämns TAN – traditionella, auktoritära och nationalistiska – snarare än GAL, det vill säga gröna, alternativa och libertära.

Den samlade bilden går inte att förneka: en ansenlig del av den svenska väljarkåren förenar ekonomiskt vänsterorienterade positioner med traditionella värderingar.

Frånvarande i det offentliga samtalet

Ändå är denna TAN-vänster nästintill helt frånvarande i det offentliga samtalet. För den som läser kultur- och ledarsidor framstår den närmast som en anomali.

Den synliga vänstern är i hög grad homogen: urbant präglad, akademiskt formad och förankrad i GAL-värderingar.

Men för den som kan sin marxistiska teori är förekomsten av en TAN-vänster föga förvånande. För att citera Marx: ”Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara, utan tvärtom deras samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande”.

Och idag är mångas samhälleliga vara en cementerad position i ett klassamhälle präglat av otrygghet, såväl ekonomisk som fysisk.

Inte sällan hittar vi arbetarkonservativa i utsatta områden där segregationens baksidor är tydligast och otryggheten störst. Där föräldrar riskerar att få se sina barn bli mördade, eller mördare.

En samtid dominerad av Gramsci

Men vår samtid domineras inte av Marx, snarare av hans förnyare Antonio Gramsci som ofta vulgärtolkas. Idag heter det att politiken är nedströms från kulturen.

Det är inte längre den materiella basen utan överbyggnaden – diskursen, språket, symbolerna, institutionerna – som avgör de politiska utfallen.

Den liberala författaren Andreas Johansson Heinö diskuterar i Anteckningar från kulturkriget hur denna förskjutning, från ekonomi till kultur, tog fart.

Enligt högern var det vänstern som började med 68-rörelsen. Enligt vänstern var det SD som började. Enligt Heinö själv hänger det ihop med murens fall och den nya världsordningen.

Oavsett orsak står det klart att kulturens primat råder även inom vänstern.

Lyssnar på Cas Mudde och Karin Pettersson

En junikväll förra året sitter jag på Kulturhuset i Stockholm och lyssnar på statsvetaren Cas Mudde tala med Aftonbladets Karin Pettersson om hur högerpopulismen ska besegras.

Det som utspelar sig är mindre ett samtal om verkligheten, mer ett försök att ersätta den. Den materiella världen utanför glasväggarna – skjutningarna, otryggheten, människors missnöje – upplöses till debatt om debatten.

Plötsligt är det inte våldet som är problemet, utan hur vi talar om våldet. Inte verkligheten som är fel, utan orden.

Vänstern i Sverige har länge velat förneka TAN-vänstern, eller ignorerat den.

Cas Mudde har åberopats som en auktoritet i diskussioner om socialdemokratins vägval och menar att om arbetarrörelsen vill växa måste den kombinera en mer ekonomisk vänsterpolitik med kulturell liberalism, det vill säga en mer konsekvent GAL-position.

SOM-institutets data raserar den tesen.

För mig som ideologiskt delar flera TAN-positioner, eller förespråkar en ”radikal vänstersocialism och konservativ filosofi” för att låna Per Wirtens ord om mig, är den nya datan från SOM-institutet glädjande.

I min bok Det goda skriver jag om varför det inte räcker med att bekämpa kapitalism och ekonomisk liberalism, vi måste även bekämpa den kultur som gör oss ensamma och utelämnade till liv utan mening.

Men gissningsvis lär Muddes idealistiska mantra upprepas fram till valet. Varför?

Mays lag

Den amerikanske statsvetaren John D. May formulerade redan på 1970-talet det som kommit att kallas Mays lag: partiledningar tenderar att vara pragmatiska och valorienterade, väljare ofta inkonsistenta, medan partiernas gräsrötter är mer ideologiska.

I dag består gräsrötterna inom den breda vänstern i hög grad av en välutbildad medelklass med GAL-orienterade värderingar.

Den ”brahminska vänstern” som Piketty pekade på i Kapitalet och Ideologin är reell.

Varannan sympatisör till Vänsterpartiet har idag akademisk examen och över var tredje tjänar mer än 600 000 kr om året; hos miljöpartiet är andelen akademiker och höginkomsttagare ännu högre.

Den TAN-orienterade vänstern lyser däremot med sin frånvaro i medlemsled och interna diskussioner.

Forskarna på SOM-institutet skriver att Socialdemokraterna är på väg att lägga beslag på väljargruppen som utgör TAN-vänstern.

Dessa människor, för vilka en liten invandring, hårda straff och tydliga samhällskrav är lika viktiga som en skola utan vinstuttag, fler anställda i sjukvården och höjda pensioner, har nu fått ett alternativ till vänster.

Om 124 dagar går Sverige till val. Avgörandet vilar hos TAN-vänstern. Den som vinner deras förtroende vinner framtiden.