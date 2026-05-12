Artikeln i korthet Carolina Carlén vann priset Årets barberare på Årets frisör-galan, vilket känns stort och hedrande för henne.

Carolina har tidigare deltagit i tävlingen men pandemin påverkade den upplevelsen, så denna vinst kändes som revansch.

Hon började som unisex-frisör men valde senare att fokusera på barberaryrket. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

– Det känns overkligt och oerhört ärofyllt. Det är ett starkt motstånd av otroliga frisörer och barberare i tävlingen. Får man vara en av dem alltså? säger Carolina Carlén, på Salong Karma i Borås, som tog hem priset Årets barberare på Årets frisör-galan i helgen.

Det var andra gången hon var med och tävlade och vann i kategorien barberare. Förra gången var 2020.

– Pandemin gjorde så att hela upplevelsen med gala och prisutdelning uteblev. Det var jättehärligt att vinna även då och gav mig massor på många vis. Men jag fick inte riktigt chansen att uppleva det på riktigt. Nu kändes det som att jag fick en revansch på hela grejen.

Carolina Carlén fick äntligen stå på scen på galan.

Klassisk gubbstil

Förra gången satsade hon på en mer klassisk gubbstil med äldre män som modeller och stora skägg. Denna gång ville hon ha något mer färgglatt.

– Jag ville att det skulle poppa och sticka ut. Så jag ville ha färgglada bilder och modeller. Jag älskar 80-talet och det har varit på mode en tid nu med retrofrisyrer från 80 och 90-tal. Jag föddes på den tiden också så jag ville göra en liten hyllning till det.

Carolina Carléns bidrag.

Carolina Carlén började som unisex-frisör men har nu sadlat om helt till barberare.

Hon har alltid haft många män som klienter och för ungefär tio år sedan började de skaffa stora långa skägg.

– Då ville man ju kunna lösa även skägget för att få till en snygg helhet. Så det började väl med att jag gjorde en utbildning och kände att det här var ju jävligt roligt, så då blev det en barberargesäll.

Stammis som modell

Den ena modellen, med rosa hår, hittade hon via bekantas sociala medier.

Den andra med stort skägg har varit klient hos henne under många år.

– Vi har pratat om att om jag skulle tävla igen så skulle det vara kul att ha honom som modell. Så det var roligt. Jag kände att det gick att göra någonting kreativt och häftigt med hans lockar.

En av Carolina Carléns stammisar fick modella detta bidrag.

Och den här gången fick Carolina Carlén fira sin vinst tillsammans med sin bästa vän och kompanjon som hon driver salongen med.

– Vi dansade loss och festade och drack drinkar och allt möjligt fram till klockan ett. Sen var jag klar och ville gå till vårt femstjärniga hotell och sova, och sedan njuta av en riktig hotellfrukost. Man orkar inte längre vara ute till fem på morgonen.