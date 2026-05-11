Det har blossat upp en debatt kring artisten Robyn, sex och huruvida det är frihet att vara kåt.

Detta i svallvågarna av Robyns senaste album Sexistential och den intervju hon gjort med DN där hon pratade om att hon gärna är den “Pinsamma, kåta morsan”.

Subersivt, tyckte DN:s skribent Johanna Frändén. Inte alls, enligt yngre skribenter.

Dagens Nyheters Saga Cavalin avfärdade exempelvis offentliga samtal om sex som “RFSU-kompatibelt”.

Liknande resonemang tycker jag mig se när Expressens krönikör och avdelningschef för sociala medier Kristin Södrén Sjögren kallar Håkan Hellströms musikvideo för låten Tequila för “en två och en halv minut lång äcklig orgie av sex och dekadens”. Hon talar alltså om en dockfilm.

Det här är inte något som alls stod på min bingobricka för 2026.

Och det som fascinerar mest är den nyprydhet som skribenter födda under 1990-talets senare hälft uppvisar.

Symptomatiskt för en generation som helt tappat den politiska dimensionen i sex.

Ängslig prydhet

Det är den här nyprydheten som gör att vi ser en ängslighet riktad mot fetischbaserade ekipage i prideparader.

Där sex har blivit något som ska ske bakom stängda dörrar och nerdragna persienner, samtidigt som den nätbaserade porrkonsumtionen har ökat bland unga.

Det offentliga har avpolitiserats och privatiserats.

Den politiska aspekten i sex handlar om vem som tillåts vara kåt, ha sex, vilka former av sex som ses som “acceptabla” eller inte och vilka skildringar av sexualiteten som får ta plats.

Vems begär ses som rimligt och vems stigmatiseras? Vilka kroppar får ta plats i det offentliga och vilka uttryck av libidiösa känslor får de visa?

När TV-serien ”Queer as Folk” hade premiär i början av 2000-talet var det en politisk handling i det att serien skildrade sex mellan män på flera olika sätt.

Likadant med den lesbiska serien ”The L Word” och såklart, ”Sex and the City”. Samma sak kan sägas om 2025 serien ”Heated Rivalry”.

Alla dessa är politiska i sig själva, och har varit en del i en kamp som unga i dag verkar ta för givet.

”Liknande resonemang tycker jag mig se när Expressens krönikör och avdelningschef för sociala medier Kristin Södrén Sjögren kallar Håkan Hellströms musikvideo för låten Tequila för “en två och en halv minut lång äcklig orgie av sex och dekadens”. Hon talar alltså om en dockfilm”, skriver Emil Åkerö.

Caroline Ringskog Ferrada Noli också

Inte bara unga förresten. Ännu värre är Caroline Ringskog Ferrada-Nolis text. Hon skriver: “Jag vill leva i en värld där ingen jävel bryr sig om vad poplyrik säger.”

En rent utav antiintellektuell inställning.

Låt oss vara tydliga här, Caroline: poptexter har samma funktion som en tavla, en bok eller en pjäs. De är en spegling av livet, av perspektiv kring vad som händer och vad som är viktigt.

Popmusik är politik, vilket journalisten Anna Charlotta Gunnarson har lyft i flera sammanhang.

Och Robyn, likt Caroline och jag och andra offentliga personer, har ett ansvar för vad vi för ut i offentligheten och hur våra texter läses.

Robyns texter om IVF, singelskap och att vara kåt över 40 är precis som ”Sex and the City” politiska i sin egen rätt.

Även om det inte är graden av politik i popmusik som avgör den konstnärliga kvaliteten utan det konstnärliga handlaget.

Vi slogs för sexuell frihet

Vad som slår mig med den här debatten är samma som jag såg i min reportagebok ”Slampans död – En djupdykning i den sexuella lågkonjunkturen” (Bite the Bullet Press, 2024).

Grunden till boken är att en före detta älskare till mig sa att dagens unga söker trygghet före sex.

Som varandes en bög från ”Sex and the City”-generationen kändes detta som det mest otacksamma jag hört.

Här slogs vår generation för rätten att se sex som en aktivitet likt bandy eller bergsklättring, att sex inte behövde vara synonymt med romantiska känslor.

Och vad hände?

De går in i garderoben

Generationen efter oss går in i garderoben igen, dricker te med sina föräldrar och har återigen gjort sex till en transaktionell konsumtionsvara som någon “ger” till någon annan som ska göra sig “förtjänt” av det, gärna i utbyte mot romantiska gester.

Det skapar en logik där kvinnan inte kan vara kåt i sin egen rätt, utan använder sex likt ett kapital i en byteshandel, likt det sociologerna Eva Illouz och Dana Kaplan har beskrivit som sexuellt kapital.

Detta som en reaktion på att leva i en ständig ovisshet och otrygghet, i alla fall enligt min före detta älskare Albin. Sex blir något värdefullt, få förunnat.

Själva fenomenet kallas för sexuell lågkonjunktur och det finns flera bakomliggande fenomen.

Framför allt ser vi en skillnad i att min generation har präglats av framtidstro och hopp, medan de har fått se både ekonomiska kriser, klimatkriser och krig i Europa som vi inte ens kunde fantisera om.

FN skulle ju bringa fred och klimatkrisen skulle vi ordna genom att sluta använda hårspray, vilket skapade hål i ozonlagret.

Det är en väldigt tydlig klyfta mellan generationerna här.

Sex är politik

Min generation, representerad av exempelvis Robyn och Frändén, ser fortfarande det politiska perspektivet i att göra sig fri och kunna placera sig som sexuellt subjekt i offentligheten.

När skribenter födda under 1990-talet och framåt, som DN-skribenten Greta Schüldt, skriver fram en form av trötthet på sex i offentligheten, har de en annan inställning och andra erfarenheter.

Schüldt avfärdar Frändén med att “Såhär i efterhand framstår det tidiga 10-talet närmast som min generations 1968, i fattigmansformat.

‘Sex and the city’ kastade sin långa skugga över oss 90-talister, trots att vi – till skillnad från 80-talisterna, verkar det som – knappast var i behov av en sexuell revolution.”

När avfärdanden av andras resonemang bygger på en historielöshet som förkläs i argument om att man inte kan relatera, då har vi problem.

Den här debatten handlar egentligen mer om att det finns en form av beröringsskräck kring sex som aktivitet och känslan av att vara kåt som frigörelse än om Robyns musik.

Det här är även något som Marcus Hägglund missar i sin text i Aftonbladet där han påstår att Frändéns generation slåss mot en fiende som inte finns.

Visa lite tacksamhet

Hägglunds tes är att äldre generationer tar strider som är passé och över, att det inte finns något subversivt kvar i att prata om sex, eller att lyfta det politiska i sexuell frigörelse.

Det är kanske snarare en fiende han och Schüldt inte ser, eftersom vi redan tagit fighten och nu ser en generation som river upp fundamentet som vi lagt.

Lite tacksamhet inför att man inte behöver ta den här striden igen vore kanske inte fel.

När min bok kom ut 2024 kunde jag se ett tydligt mönster: recensenter som likt mig var födda under sent 80-tal förstod precis vad boken handlade om.

Recensenter födda under 1990-talet förstod den inte alls och avfärdade den utifrån det.

Vilket bekräftade en av bokens premisser: att det finns ett avgrundsdjupt helvetesgap mellan olika generationer som inte förstår varandra.

Det är Robyn-Gate ett exempel på.