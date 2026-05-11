Unga talanger på elsidan i yrkes-SM: ”En-gång-i-livet-grej”
I en smockfull mässhall står tre unga elektriker och kopplar datauttag på tid.
– Det är en-gång-i-livet-grej, säger Edwin Waldetoft, 18, från Uddevalla, efter deltävlingen.
Trettio unga elever och montörer nominerades av sina lärare eller arbetsgivare till 2026 års yrkes-SM i elinstallation.
Efter digitala intervjuer valdes tolv av dessa ut att delta i en uttagningstävling i Nyköping.
Av dessa tolv var Anton Olsson, 18, Kristianstad, Edwin Waldetoft, 18, Uddevalla och Elin Leray, 19, Nyköping bäst och gick vidare till finalen i Stockholm.
Anton och Edwin studerar fortfarande, Elin arbetar som serviceelektriker på Elajo i Nyköping.
När finalen var över stod det klart att Anton Olsson klarade tävlingsuppgifterna allra bäst.
Premiär för hiss
Ett yrke som gjorde premiär under 2026 års Yrkes-SM var hisstekniker.
En av de tävlande var David Eriksson, Kone, i Sundsvall.
– Jag fick ett mejl att jag var inbjuden till uttagningstävling, berättar han.
David Eriksson lyfter att branschen behöver påfyllning av yngre medarbetare, inte många är under 25, som är gränsen för att delta i yrkes-SM.
Han får medhåll av branschorganisationen Hissförbundets generalsekreterare, Sara Berggren.
Behövs fler medarbetare
– Vi försöker uppmuntra branschen att se långsiktigt genom att ta in yngre och tillhandahålla praktikplatser, säger hon.
I dag har branschen omkring 3 000 anställda, men det behövs fler, enligt branschorganisationen.
Vinnare av 2026 års Yrkes-SM i grenen hisstekniker blev Luis Karlsson.
Det fanns även flera uppvisningsyrken, utan tävling, ett av dessa var distributionsel.
Där fick besökarna bland annat testa på att klättra i stolpe.