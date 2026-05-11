 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

Unga talanger på elsidan i yrkes-SM: ”En-gång-i-livet-grej”

I en smockfull mässhall står tre unga elektriker och kopplar datauttag på tid.
– Det är en-gång-i-livet-grej, säger Edwin Waldetoft, 18, från Uddevalla, efter deltävlingen.

Nyheter
Tre personer står inomhus vid ett rosa podium; två har glasögon och mönstrade skjortor, en har svarta kläder. Skyltar bakom dem.

Edwin Waldetoft, 18, Uddevalla, Anton Olsson, 18, Kristianstad och Elin Leray,19, Nyköping. Foto: Anna Norling

Trettio unga elever och montörer nominerades av sina lärare eller arbetsgivare till 2026 års yrkes-SM i elinstallation.

Efter digitala intervjuer valdes tolv av dessa ut att delta i en uttagningstävling i Nyköping.

Av dessa tolv var Anton Olsson, 18, Kristianstad, Edwin Waldetoft, 18, Uddevalla och Elin Leray, 19, Nyköping bäst och gick vidare till finalen i Stockholm.

Anton och Edwin studerar fortfarande, Elin arbetar som serviceelektriker på Elajo i Nyköping.

När finalen var över stod det klart att Anton Olsson klarade tävlingsuppgifterna allra bäst.

Tre personer arbetar med elledningar vid rosa stationer, i bakgrunden finns en neonskylt med texten "FRAMTIDEN ÄR ELEKTRISK".

Anton Olsson, 18, Kristianstad, Edwin Waldetoft, 18, Uddevalla och Elin Leray,19, Nyköping tävlar i grenen installationsel. Foto: Anna Norling

Premiär för hiss

Ett yrke som gjorde premiär under 2026 års Yrkes-SM var hisstekniker.

En av de tävlande var David Eriksson, Kone, i Sundsvall.

– Jag fick ett mejl att jag var inbjuden till uttagningstävling, berättar han.

En person med en gul säkerhetsväst står vid ett bord med trämodeller, elektronik, papper och en kopp. Industrimiljö syns bakom.

David Eriksson, Kone, i Sundsvall, var en av de tävlande i grenen hisstekniker. Foto: Anna Norling

David Eriksson lyfter att branschen behöver påfyllning av yngre medarbetare, inte många är under 25, som är gränsen för att delta i yrkes-SM.

Han får medhåll av branschorganisationen Hissförbundets generalsekreterare, Sara Berggren.

Behövs fler medarbetare

– Vi försöker uppmuntra branschen att se långsiktigt genom att ta in yngre och tillhandahålla praktikplatser, säger hon.

Fyra personer med säkerhetsvästar sätter ihop små trästrukturer på ett bord i en industrilokal.

Foto: Anna Norling

I dag har branschen omkring 3 000 anställda, men det behövs fler, enligt branschorganisationen.

Vinnare av 2026 års Yrkes-SM i grenen hisstekniker blev Luis Karlsson.

Det fanns även flera uppvisningsyrken, utan tävling, ett av dessa var distributionsel.

Där fick besökarna bland annat testa på att klättra i stolpe.

Två personer med skyddsutrustning klättrar på en metallstång inomhus, medan en tredje person står intill och tittar på. Det är ett evenemang eller en tävling.

Besökarna fick testa på att klättra i stolpe. Foto: Anna Norling