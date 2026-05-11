De två nominerade var sittande ordförande Urban Pettersson, och David Fernhed, ombudsman i Småland.

Valberedningen föreslår att Urban Pettersson fortsätter, men bara 2026 år ut.

Sedan föreslår de att sittande vice ordförande, Per-Ola Nilsson, tar över ordförandeposten fram till nästa kongress 2030.

Bakgrunden är det pensionsavtal som Urban Pettersson har, där han är skyldig att avgå vid avtalad pensionsålder, vilket är 60 år. Något han fyller i slutet av december i år.

”Vill säkra kontinuitet och handlingskraft”

”Detta innebär att ett fyllnadsval skulle behöva genomföras under kongressperioden och inom en relativt snar framtid. Vi har därför undersökt och funnit att möjligheten att väljas för kortare tid än en ordinarie kongressperiod är möjlig”, skriver valberedningen.

”Vid framtagandet av vårt förslag till ny ordförande har vi i Centrala valutskottet lagt stor vikt vid att säkra både kontinuitet och handlingskraft. Vi ser det som avgörande att föreningen har ett ledarskap som stabilt kan driva vidare mot de mål som våra medlemmar har stakat ut”.

Läs mer Hela ledningen i Elektrikerna utmanas