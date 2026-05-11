Tufft för frisörer att jobba under graviditet – Jennie: ”Var rädd att jag skulle föda för tidigt”
Tungt att stå och gå hela dagarna och riskfyllda kemikalier. Frisören Jennie Aronsson blev sjukskriven för att hon inte skulle föda för tidigt.
Redan i vecka 15 var fötterna svullna efter en dag på salongen.
– Det var tufft att stå upp hela dagen. Man staplade liksom fram när man kom hem på kvällen, säger Jennie Aronsson, frisör på Salong Vacker i Göteborg.
Svårt att styra bokningarna
Hon hade ont och fick sammandragningar, vilket kan öka risken att föda för tidigt.
Salongen hon jobbar på är ständigt fullbokad och det är svårt att styra när kunderna kommer, eftersom bokningssystemet lägger kunderna direkt efter varandra.
– Det kanske är lättare om man är på en mindre salong, där man kan styra schemat lite. Så att man får en kvarts ledigt och kan sitta ner en stund. För vi har aldrig ledig tid mellan kunderna.
Forskningen visar på risker för frisörer
Det finns flera forskningsstudier som har undersökt om frisörer utsätts för risker i och med en graviditet.
Men resultaten är inte entydiga, enligt forskare på Arbets- och Miljömedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
I en svensk studie fann man att frisörer hade svårare att bli gravida och hade en ökad risk för missfall och missbildningar.
I en finsk studie såg man att frisörers barn hade en förhöjd risk för låg födelsevikt och för tidig förlossning.
Men en spansk studie på frisörer visade däremot ingen ökad risk för ovanstående, skriver forskarna i ett faktablad om graviditet.
”Luktar väldigt starkt”
Jennie Aronsson säger att hon inte tänkte så mycket på kemikalieriskerna, eftersom de flesta färger inte är lika starka längre.
– Det var mer om någon gjorde en permanent i salongen. Det luktar ju väldigt starkt. Så då tänkte man lite extra på det.
I vecka 23, när drygt halva graviditeten passerat, blev Jennie Aronsson sjukskriven på heltid och fick så kallad gravidpenning.
– Jag kunde inte jobba längre. Det blev för tungt. Det var för stor risk att fortsätta jobba, de var rädda att jag skulle föda för tidigt. Jag skulle vila, helst ligga ner och inte anstränga mig.
Aston föddes en månad för tidigt
Lilla Aston föddes en månad för tidigt. Men allt gick bra och nu är han sex månader gammal.
Jennie Aronsson är föräldraledig men hoppar in och jobbar några timmar ibland.
– Jag älskar att jobba som frisör. Nu jobbar jag lite extra för mina stammisar, men det är bara när jag själv vill.