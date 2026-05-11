Lucas, 25, är arbetslös – miste jobbet när han larmade om faror på lekland

Arbetslöshetens ansikten Just nu är 507 000 svenskar arbetslösa. En av dem är Lucas Bauhr.

”Jag tog studenten för sex år sedan och bodde under flera år kvar hemma hos mina föräldrar i Göteborg. Jag fick ströjobb med timmar, som på McDonalds, men inget långvarigt. Under tiden tog jag bland annat truckkörkort för att förbättra chanserna att få jobb.

Men så skulle min flickvän flytta till Malmö för att börja plugga. Vi bestämde oss för att skaffa en första egen lägenhet och flytta dit tillsammans. Jag blev timanställd på Leos Lekland söder om Malmö. Det kändes hoppfullt. Äntligen kunde det självständiga vuxenlivet börja – med egen bostad och jobb.

Den första tiden var det bra på Leos. Jag trivdes. Nästan alla som jobbade där var mellan 16 och 25 år, de flesta var timanställda.”

”Efter bara ett år blev jag befordrad till skiftledare och fick en provanställning på heltid. Då hade jag tagit alla timmar jag fick och jobbat jättehårt, de chefer jag hade då såg hur jag ansträngde mig.

Men sedan sa både platschefen och den biträdande chefen som hade befordrat mig upp sig. När nya chefen kom blev det faktiskt kaos. Arbetsmiljön blev jättedålig och jag upplevde att jag fick ta ett mycket större ansvar än jag faktiskt borde. Men man tänker på kundernas bästa. Jag jobbade jättemycket.

Alla vi som jobbade där började också märka saker som inte fungerade. Förutom dålig arbetsmiljö med väldigt mycket stress så var det jättesmutsigt i köket. När det var som äckligast, med insekter och så, och ingenting gjordes trots att vi larmade flera gånger ringde jag till slut kommunens miljö- och hälsoskydd.

Och lekställningar ute i leklandet gick sönder. Jag anmälde det till chefer, men ingenting hände. Jag fick själv gå ut och tejpa med silvertejp, men det håller ju inte.”

Lucas har sökt massor av jobb sedan han fick sluta på Leos lekland, men bara fått komma på två intervjuer.

”Jag och mina kollegor som sa ifrån tänkte alltid på kundernas bästa. Det är fullt av barn på Leos varje dag, någon kan skada sig. Vi trodde att ledningen skulle uppskatta att vi brydde oss. Vi tänkte inte att det kunde kosta oss jobben.

Men så en dag kallade region- och sverigechefen till stormöte på arbetsplatsen. Då blev det tydligt att de inte stod på vår sida, utan tog platschefen i försvar. Alla som hade timanställningar, det vill säga nästan allihop, fick inga fler timmar efter det. Vissa hade jobbat där i över tre år.

Min provanställning skulle övergå till tills vidare i september. Jag var helt säker på att jag skulle få det, så mycket som jag hade slitit. Men i stället kom regionchefen till mig och sa att kontraktet inte skulle förlängas. Som skäl sa han att jag hade visat på samarbetssvårigheter. Jag blev helt chockad.”

Lucas har varit med för kort tid i a-kassan för att få ersättning. Nu måste han och flickvännen flytta hem till hans föräldrar.

”Nu har jag varit arbetslös sedan dess. Jag kan söka hundra jobb i veckan, men har bara blivit kallad på två intervjuer hittills. Inget av de jobben har jag fått.

Eftersom jag hade varit med i a-kassan för kort tid så får jag ingen a-kassa. Sedan jag slutade på Leos har jag och min flickvän levt på hennes studiemedel och de pengar jag lyckades spara under tiden jag jobbade.

Men det kommer inte att fungera framöver. Så i slutet av maj flyttar vi hem till mina föräldrar. Det känns förstås som ett misslyckande, men om vi inte skulle kunna bo där så vet jag faktiskt inte vad vi skulle ha gjort. Jag börjar tappa hoppet om att få ett jobb, man blir nedslagen. Men det är bara att försöka fortsätta hoppas på att det ska ordna sig när vi är tillbaka i Göteborg.”

Berättat för Tora Villanueva Gran

”Leklandet har fått ny ledning”

Arbetet har varit i kontakt med Leos Lekland för att ge företaget möjlighet att bemöta den kritik som Lucas framför. Marknadschef Gabriel Bergqvist håller inte med om att ledningen inte lyssnat till personalen. Han svarar via mejl:

” När missförhållandena blev kända under förra sommaren kallades högsta ledningen in från semestern, som då arbetade fram en åtgärdsplan samt samlade personalen i möte omgående. I åtgärdsplanen ingick, och ingår, bland annat förbättrad interninformation, utbildning av personal, lägre personalomsättning samt ökat underhåll och service på leklandet i Malmö. Både leklandet, och hela regionen, har sedan dess även fått en ny ledning.”

Fotnot: Tidningen Sydsvenskan har tidigare rapporterat om missförhållanden på Leos lekland. Du kan läsa hela den granskningen här.

Lucas Bauhr 25 år. Bor i Malmö, men ska flytta till Göteborg. Arbetslös sedan september 2025. Jobbat som: Diverse ströjobb, skiftledare på Leos lekland. Söker de här jobbet: I princip allt. Kassabiträde, jobb på Max och Mcdonalds, lagerjobb.