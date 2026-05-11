Lista: De hade högst ackord

Hur har det senaste året sett ut gällande ackorden? Se hur din avdelning står sig mellan april 2025 och mars 2026.

Nyfiken på vad andra avdelningar har för ackord? Se i listan längst ned i artikeln!

Se hur din avdelning ligger till! 👇

Ackorden gäller från 2025-04-01 till 2026-03-31

Källa: Elektrikerna

AvdelningAckord kronor per timme
Avdelning 5269,47
Avdelning 2281,84
Avldening 16270,70
Avdelning 18269,31
Avdelning 8267,99
Avdelning 31265,21
Snitt samtliga avdelningar264,05
Avdelning 20268,03
Avdelning 10251,20
Avdelning 1246,40
Avdelning 28247,03
Avdelning 21251,42
Avdelning 26260,80
Avdelning 15175,08