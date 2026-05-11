Lista: De hade högst ackord
Hur har det senaste året sett ut gällande ackorden? Se hur din avdelning står sig mellan april 2025 och mars 2026.
Se hur din avdelning ligger till! 👇
Ackorden gäller från 2025-04-01 till 2026-03-31
Källa: Elektrikerna
{{count}} träffar
|Avdelning
|Ackord kronor per timme
|Avdelning 5
|269,47
|Avdelning 2
|281,84
|Avldening 16
|270,70
|Avdelning 18
|269,31
|Avdelning 8
|267,99
|Avdelning 31
|265,21
|Snitt samtliga avdelningar
|264,05
|Avdelning 20
|268,03
|Avdelning 10
|251,20
|Avdelning 1
|246,40
|Avdelning 28
|247,03
|Avdelning 21
|251,42
|Avdelning 26
|260,80
|Avdelning 15
|175,08