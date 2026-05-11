Konkurrens är det bästa som finns. Det pressar priser, skärper kvaliteten och tvingar fram förbättringar och innovationer.

Och politikerna, de folkvalda, ja själva demokratin ska inte lägga sig i. Marknaden vet bäst och kunderna röstar med fötterna.

Så där tänker högern och det är därför de blir helt skogstokiga om de hör talas om att en kommun driver ett gym i anslutning till simhallen, ett kommunalägt kafé i ett kulturhus eller laddstolpar i någon kommundel som marknaden ratar.

Enligt samma högerlogik kan privata vårdbolag på något märkligt sätt byggas upp med skattemedel.

Börsvärdet på friskolekoncerner kan pumpas upp med skolpeng. Gemensamt ägda äldreboenden och vårdcentraler kan privatiseras och krängas till underpris.

Staten ska kunna stoppa kommuner

Nåväl. Nu har den här världsbilden blivit lag. Förra veckan sa riksdagen nämligen ja till regeringens nya lag om offentlig säljverksamhet.

I korthet betyder det att staten ska kunna stoppa kommuner och regioner när de säljer varor och tjänster på ett sätt som anses störa den privata marknaden.

Redan varnas det för att den kommunalägda nöjesparken Liseberg kan tvångssäljas av rent ideologiska skäl.

Och det är klart att det är en bra sak att lyfta om man vill opinionsbilda mot lagen. Men frågan är viktigare än så.

– Tyvärr har inte den fria konkurrensen respekterats av kommunerna, där det funnits många krafter som vill leka entreprenörer och driva verksamheter som det privata näringslivet redan driver. Det skapar en osund konkurrens, med skattemedel som riskkapital, sa M-ledamoten Kjell Jansson i riksdagsdebatten inför beslutet.

– Regeringen lägger nu fram förslag som ska göra det enklare för nya företag att etablera sig och lättare för kunder att välja – och att välja bort, sa energi- och näringsminister Ebba Busch när lagrådsremissen undertecknades i vintras.

Extrem politisk idé om samhället

Bakom orden ryms en mycket extrem politisk idé om vad samhället är och ska vara.

Efter 40 år av marknadsreformer har politikerna alltmer kommit att uppfatta sig själva som representanter för skattebetalarna, snarare än för medborgarna.

Och där medborgarna har skiftande intressen, men ett gemensamt behov av ett fungerande samhälle, har skattebetalarna bara ett: att få ut mesta möjliga av minsta möjliga inbetalda skatt.

Det regeringen nu företräder är en sorts asocial ingenjörskonst där samhället ska ordnas så att de mellanmänskliga banden mellan oss försvagas och ersätts av transaktioner.

Det är därför Ebba Busch pratar om kundens rätt att välja men tiger om medborgarens rätt att bestämma.

Kommuner är demokratiska gemenskaper

Det kan vara värt att påminna om att de kommuner som nu utmålas som störningsmoment på den fria marknaden inte bara är lokala förvaltningsapparater som ska leverera tjänster till kunder.

De är demokratiska gemenskaper där människor, i egenskap av medborgare, fattar beslut om hur deras lokalsamhällen ska fungera.

Om ett samhälle ska fungera för medborgarna kan det på sina håll behövas kommunala gym, kommunala kaféer och seniorrestauranger, kommunala evenemangslokaler, kommunala second hand-verksamheter och så vidare.

Svårt att göra bizniz

Varför? Därför att erfarenheterna visar att om den fria marknaden och profitmotiven får härska blir sådan verksamhet snabbt dyr eller nedlagd.

Det är helt enkelt svårt att göra bizniz där behoven är stora men betalningsförmågan liten.

Och få saker provocerar ju marknadsfundamentalister mer än fungerande gemenskap bortom affärsrelationerna.

Ytterst är det detta den nya lagen handlar om: att förvandla medborgarnas nödvändiga lösningar på vardagens problem till otillbörlig konkurrens.