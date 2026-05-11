Caroline får LO:s stipendium – ska hjälpa våldsutsatta
Våld i nära relationer sker ofta i det tysta utan att omgivningen ser. Det vill Caroline Ferdinandsson, regionalt skyddsombud på region öst, ändra på. Nu får hon LO:s fackliga feministiska stipendium för ett projekt som ska ge förtroendevalda verktyg att upptäcka när något inte står rätt till.
Stipendiet som delas ut av LO syftar till att stärka det fackligt feministiska arbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller arbetslivet i stort.
I år går det för första gången till Livs region öst.
– Det känns otroligt fint att få det här stipendiet. Våld i nära relationer är en stor och viktig fråga, som det tyvärr talas alldeles för lite om, trots att så många drabbas, säger Caroline Ferdinandsson.
För stipendiepengarna på 50 000 kronor, ska förtroendevalda i region öst, under en två dagar lång utbildning, få lära sig att se tidiga tecken på våld, och hur det går att närma sig utsatta.
– Det här våldet sker i det tysta och är ofta förknippat med stor skam hos dem som blir utsatta. Jag vill få i gång ett samtal och bryta tabut. Min förhoppning är att utbildningen ger ringar på vattnet, att de som går utbildningen tar med sig kunskapen tillbaka till sina arbetsplatser och att vi tillsammans kan bli bättre på att upptäcka och stötta våldsutsatta.
Hoppas på tvärfackliga samarbeten
På lite längre sikt hoppas Caroline Ferdinandsson att projektet utvecklas och leder till tvärfackliga samarbeten.
Våld i nära relationer lyftes fram som en tydlig facklig fråga under LO:s kongress 2024. Frågan togs även upp under Livs kongress i maj 2025.
I en kommentar säger LO:s ordförande Johan Lindholm:
– Ofta är arbetsplatsen en fristad från det våld som finns i relationen. Om facket kan bli bättre på att upptäcka och stötta kvinnor som är utsatta för våld gör vi dem, och hela samhället en stor tjänst.