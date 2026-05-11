Caroline får LO:s stipendium – ska hjälpa våldsutsatta

Caroline Ferdinandsson hoppas utbildningen leder till tvärfackliga samarbeten.

Stipendiet som delas ut av LO syftar till att stärka det fackligt feministiska arbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller arbetslivet i stort.

I år går det för första gången till Livs region öst.

– Det känns otroligt fint att få det här stipendiet. Våld i nära relationer är en stor och viktig fråga, som det tyvärr talas alldeles för lite om, trots att så många drabbas, säger Caroline Ferdinandsson.

För stipendiepengarna på 50 000 kronor, ska förtroendevalda i region öst, under en två dagar lång utbildning, få lära sig att se tidiga tecken på våld, och hur det går att närma sig utsatta.

– Det här våldet sker i det tysta och är ofta förknippat med stor skam hos dem som blir utsatta. Jag vill få i gång ett samtal och bryta tabut. Min förhoppning är att utbildningen ger ringar på vattnet, att de som går utbildningen tar med sig kunskapen tillbaka till sina arbetsplatser och att vi tillsammans kan bli bättre på att upptäcka och stötta våldsutsatta.

Hoppas på tvärfackliga samarbeten

På lite längre sikt hoppas Caroline Ferdinandsson att projektet utvecklas och leder till tvärfackliga samarbeten.

Våld i nära relationer lyftes fram som en tydlig facklig fråga under LO:s kongress 2024. Frågan togs även upp under Livs kongress i maj 2025.

I en kommentar säger LO:s ordförande Johan Lindholm:

– Ofta är arbetsplatsen en fristad från det våld som finns i relationen. Om facket kan bli bättre på att upptäcka och stötta kvinnor som är utsatta för våld gör vi dem, och hela samhället en stor tjänst.

Caroline: Så kan du se om din kollega är utsatt helt verkar anpassa sin vardag utifrån sin partners behov

ofta ställer in aktiviteter/möten i sista minuten

alltid har tider att passa

döljer blåmärken och skador med extra kläder och makeup

har ont i kroppen och inte orkar arbeta som vanligt

nästan alltid blir lämnad och hämtad vid arbetet

alltid ska vara tillgänglig på mobilen

ofta blir uppringd på arbetstid

sällan deltar i sociala aktiviteter kopplade till arbetsplatsen

får oväntade besök eller måste lämna arbetsplatsen

har svårigheter att ändra schema eller byta pass

Verkar nedstämd efter en långhelg